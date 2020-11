ചെന്നൈ∙ വിജയ്‌യെയും തന്നെയും തമ്മിൽ അകറ്റാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും സംവിധായകൻ എസ്.എ. ചന്ദ്രശേഖർ. അച്ഛനും മകനുമെന്ന നിലയിൽ തങ്ങൾക്കിടയിലെ ബന്ധം സുദൃഢമാണ്. തെറ്റു കണ്ടാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാണു തന്റെ ശീലം. മകനൊപ്പമുള്ള ചിലരുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറുണ്ട്. അതിനാൽ, വിജയ്‌യോട് താൻ അടുത്തുനിൽക്കുന്നതു ചിലർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

‌അഖിലേന്ത്യാ ദളപതി വിജയ് മക്കൾ ഇയക്കമെന്ന പാർട്ടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ചന്ദ്രശേഖർ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. പാർട്ടിയുമായി തനിക്കു ബന്ധമില്ലെന്നും ആരാധകർ പാർട്ടിയിൽ ചേരരുതെന്നും വിജയ് പ്രസ്താവനയിറക്കിയതോടെയാണ്, അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത പരസ്യമായത്. താൻ ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തിയതു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു വിജയ് വൈകാതെ തിരിച്ചറിയുമെന്നു ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. 25 വർഷമായി വിജയ് മക്കൾ ഇയക്കത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്കു പ്രോൽസാഹനം നൽകുകയാണു ലക്ഷ്യം.

വിജയ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം നടത്തുമെന്നു 10 വർഷമായി താൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ മകൻ അകലം പാലിച്ചിട്ടില്ല. വിജയ്‌യുടെ പേരിൽ ആദ്യമായി ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയതു താനാണ്. അന്നു അവനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. മകൻ വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തണമെന്ന പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം കാരണമാണു അതു തുടങ്ങിയത്. ഫാൻസ് അസോസിയേഷനെ കാലത്തിനനുസരിച്ചു മാറ്റുകയെന്നത് തന്റെ കടമയാണെന്നു ചന്ദ്രശേഖർ പറ‍ഞ്ഞു.



