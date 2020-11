മുംബൈ∙ റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ ജീവനൊടുക്കിയ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ച ചാനൽ ഉടമയും എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫുമായ അർണബ് ഗോസ്വാമി ജയില്‍ മോചിതനായി. റോഡ് ഷോ ഒരുക്കിയാണ് അനുയായികള്‍ അർണബിനെ വരവേറ്റത്. ഉച്ചത്തില്‍ ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് വിളിച്ച് അര്‍ണബ് ആവേശത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വിജയമാണന്നും സുപ്രീം കോടതിയോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും അര്‍ണബ് പറഞ്ഞു. ശുഭവാര്‍ത്ത എത്തിയെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് സംപിത് പത്ര പറഞ്ഞു.

അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ജാമ്യത്തില്‍, അര്‍ണബിനെയും മറ്റു രണ്ട് പ്രതികളെയും മോചിപ്പിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് തെറ്റാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.



അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിയെ ആത്മഹത്യക്കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. പണം നല്‍കാനുണ്ടെന്ന പേരില്‍ മാത്രം ഒരാള്‍ക്കെതിരെ ആത്മഹത്യ പ്രേരണക്കേസെടുക്കാനാകുമോ...? ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തരത്തില്‍ പ്രതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിരന്തരമായ സമ്മര്‍ദ്ദം ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രേരണക്കുറ്റം നിലനില്‍ക്കൂ.



പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഇതൊന്നും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ കസ്റ്റഡിയലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമെന്താണെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഒരാളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോട് വിയോജിപ്പുണ്ടാകും. റിപ്പബ്ലിക് ചാനല്‍ താന്‍ കാണാറില്ല. ഇഷ്ടമല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും കാണാതിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഒരാളെ തുടര്‍ച്ചയായി വേട്ടയാടുമ്പോള്‍ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നത് നീതിയെ കൊഞ്ഞനംകുത്തുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും.



#WATCH Republic TV Editor Arnab Goswami released from Mumbai's Taloja Jail following Supreme Court order granting interim bail pic.twitter.com/YzGfIm3wGo — ANI (@ANI) November 11, 2020

സ്വയം നശീകരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരിക്കും അതെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് വാദത്തിനിടെ പറഞ്ഞു. ഇടക്കാല ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെയും കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു. പ്രാഥമികമായി കേസ് നിലനില്‍ക്കുമോ എന്ന് പോലും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോടതി ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. ജാമ്യഹര്‍ജി വ്യാഴാഴ്ച സെഷന്‍സ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ വാദിച്ചെങ്കിലും സാങ്കേതികതയുടെ പേരില്‍ ജാമ്യം നിഷേധിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.



