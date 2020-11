ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടിടത്തും മിന്നും ജയം: താരമൂല്യം കൂട്ടി യെഡിയൂരപ്പ

ബെംഗളൂരു ∙ രാജരാജേശ്വരിനഗർ, സിറ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വിജയം ബിജെപി കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിനു മുന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പയുടെ ‘വില’കൂട്ടും. മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റാൻ പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം കരുക്കൾ നീക്കുമ്പോൾ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി താമര വിരിയിച്ച തന്റെ തന്ത്രങ്ങളാണ് ശരിയെന്ന് യെഡിയൂരപ്പ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചു.



2019 ജൂലൈയിൽ ബിജെപിയെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറ്റാൻ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ദളിൽ നിന്നും കൂറുമാറിവർക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ വിജയം. വൊക്കലിഗ വോട്ടുകൾ വിജയികളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന 2 മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർഥി നിർണയം മുതൽ യെഡിയൂരപ്പ പയറ്റിയ തന്ത്രമാണ് വിജയം കണ്ടത്



ബെംഗളൂരുവിലെ രാജരാജേശ്വരി നഗറിൽ മുനിരത്ന 58,113 വോട്ടിന്റെയും തുമക്കൂരുവിലെ സിറയിൽ ഡോ.സി.എം രാജേഷ് ഗൗഡ 13,414 വോട്ടിന്റെയും ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് വിജയിച്ചത്. കോൺഗ്രസും ദളും മാറിമാറി വിജയിച്ചിരുന്ന സിറ പിടിച്ചെടുത്തത് വലിയ നേട്ടമാണ്. കർണാടക പിസിസി അധ്യക്ഷനായി ഡി.കെ.ശിവകുമാർ ചുമതലയേറ്റ ശേഷം നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പായതിനാൽ, തീപാറുന്ന പ്രചാരണമാണ് ഈ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് പയറ്റിയത്.



എന്നാൽ രണ്ടിടത്തും കോൺഗ്രസ്, ദൾ തന്ത്രങ്ങൾ പാളി. വൊക്കലിഗ വോട്ടുബാങ്കായ പഴയ മൈസൂരു മേഖലയിൽ ബിജെപിയുടെ വിജയത്തുടക്കമായും ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.



മുനിരത്നയുടേത് ഹാട്രിക് വിജയം



കന്നഡ സിനിമാ നിർമാതാവും വ്യവസായിയുമായ മുനിരത്നയുടെ വിജയത്തെ പണക്കൊഴുപ്പിന്റെ വിജയമായാണ് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തുന്നത്. എന്നാൽ 2018ൽ കോൺഗ്രസിനായി മുനിരത്ന വിജയം കുറിച്ചപ്പോൾ ബിജെപിയും ഇതേ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വ്യാപകമായി പണം നൽകി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയെന്ന ആരോപണത്തിന്മേൽ 2018ൽ ഇദ്ദേഹം കേസ് നേരിട്ടിരുന്നു. 2018ൽ ബിജെപിക്കെതിരെ 25492 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് മുനിരത്ന വിജയിച്ചതെങ്കിൽ, ഇക്കുറി ബിജെപിക്ക് 58113 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചത്. 2013 മുതൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് മുനിരത്ന ഇവിടെ ജയിക്കുന്നത്.



∙ ജീവനൊടുക്കിയ മുൻ കമേഴ്സ്യൽ ടാക്സ് (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്) അഡീഷനൽ കമ്മിഷണർ ഡി.കെ.രവിയുടെ ഭാര്യ കുസുമയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കി കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിനു ജനം നൽകിയത് 67,877 വോട്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതാവും മൈസൂരു ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റി മുൻ ചെയർമാനുമായ ഹനുമന്തരായപ്പയുടെ മകളെന്ന മേൽവിലാസവും തുണച്ചില്ല. വി.കൃഷ്ണമൂർത്തിക്കു ലഭിച്ചതാകട്ടെ 10,269 വോട്ടും.



ഒടുവിൽ ബിജെപിക്ക് വഴങ്ങി സിറ



ദളും കോൺഗ്രസും മാറിമാറി വിജയിച്ചിരുന്ന സിറയിൽ കോൺഗ്രസ് എംപി സി.പി.മുദലഗിരിയപ്പയുടെ മകൻ ഡോ.സി.എം.രാജേഷ് ഗൗഡയെ കൂറുമാറ്റിയാണ് ബിജെപി ഇക്കുറി വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. രാജേഷ് ഗൗഡയെ ബിജെപിയിലേക്കു കൂറുമാറ്റി മത്സരിപ്പിച്ചതിനു പിന്നിലെ ബുദ്ധി യെഡിയൂരപ്പയുടെ മകനും ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ബി.വൈ.വിജയേന്ദ്രയുടേത്.



പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യയുടെ മകനും വരുണയിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംഎൽയുമായ ഡോ.യതീന്ദ്രയുടെ മുൻ ബിസിനസ് പങ്കാളി കൂടിയാണ് ഡോ.രാജേഷ് ഗൗഡ. 2018ൽ ദളിന്റെ ബി.സത്യനാരായണ 10,365 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണു ജയിച്ചതെങ്കിൽ ഇക്കുറി രാജേഷ് ഗൗഡയിത് 13,414 ആയി ഉയർത്തി. രാജേഷിനു ലഭിച്ചത് 76,564 വോട്ട്.ഓഗസ്റ്റിൽ സത്യനാരായണ മരിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അമ്മജമ്മയ്ക്ക് സഹതാപ വോട്ടു കിട്ടുമെന്ന ദൾ പ്രതീക്ഷയും പാളി.



രാജരാജേശ്വരി നഗർ (ബെംഗളൂരു)



∙ എൻ.മുനിരത്ന (ബിജെപി)-12,5990



∙ എച്ച്. കുസുമ (കോൺ)- 67,877

∙ വി.കൃഷ്ണമൂർത്തി (ദൾ)- 10,269

ഭൂരിപക്ഷം- 58,113

∙ സിറ (തുമക്കൂരു)



∙ ഡോ.സി.എം.



രാജേഷ് ഗൗഡ (ബിജെപി)- 76,564

∙ ടി.ബി ജയചന്ദ്ര (കോൺ)- 63,150

∙ അമ്മജമ്മ

(ദൾ)- 36,783

ഭൂരിപക്ഷം - 13,414

English Summary: In BJP’s bypoll win in 2 Karnataka seats, a message from Yediyurappa to party bosses