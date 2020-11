തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി.എം. രവീന്ദ്രനെ കൂടാതെ രണ്ടു പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെകൂടി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ തയാറെടുക്കുന്നു. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതിനെത്തുടർന്ന് സി.എം.രവീന്ദ്രൻ ആശുപത്രിയിലാണ്. നെഗറ്റീവായതിനുശേഷം രവീന്ദ്രനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തശേഷമായിരിക്കും മറ്റു രണ്ടുപേരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ലൈഫ് പദ്ധതി അടക്കമുള്ളവയുടെ വിവരങ്ങൾ ആരായാനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. കള്ളക്കടത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ കൂടുതൽപേർക്ക് അറിയാമായിരുന്നെന്ന് ഇഡി സംശയിക്കുന്നു.

കമ്മിഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാറുകൾ ചില കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയതിനു പിന്നിലും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടെന്ന് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ലൈഫ് മിഷന്റെ മിക്ക പദ്ധതികളെയും സംശയത്തിൽ നിർത്തുന്നതാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ. 26 പദ്ധതികൾ രണ്ടു കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഈ കമ്പനികൾക്ക് ശിവശങ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയെന്നാണ് ഇഡി കണ്ടെത്തൽ. സ്വപ്നയുടെ വാട്സാപ് ചാറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വഷണത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ ഇഡിക്കു ലഭിച്ചത്.

ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളിൽ കൃത്രിമം നടന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരും. സ്വർണക്കടത്തിനെക്കുറിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനു അറിയാമായിരുന്നെന്ന സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലോടെ സർക്കാർ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലായി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനും ശിവശങ്കറിനും സ്വർണക്കടത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നെന്ന് ആദ്യമായാണ് മൊഴി പുറത്തുവരുന്നത്. ശിവശങ്കർ കോഴ വാങ്ങിയെന്നും ആദ്യമായാണ് ഇഡി കോടതിയിൽ പറയുന്നത്.

സ്വപ്നയെയും ശിവശങ്കറിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും തലസ്ഥാനത്തും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കും. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഏജൻസികൾ പരിശോധിക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതാണ് പുറത്തുവരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുന്നിൽ‌നിന്ന് നയിക്കേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് തന്നെ പ്രതികൂട്ടിലാകുമ്പോൾ വിശദീകരിച്ച് കുഴയേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് അണികൾ.

English Summary: ED to Interrogate two more personal staffs of CM Pinarayi Vijayan