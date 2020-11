കോതമംഗലം പള്ളി ഏറ്റെടുക്കുന്നതില്‍ ഇന്ന് തീരുമാനമായേക്കും

കൊച്ചി ∙ കോതമംഗലം മാർതോമൻ ചെറിയ പള്ളി സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതില്‍ ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും. പള്ളി ഏറ്റെടുത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്കു കൈമാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവ‌ു നടപ്പാക്കാത്തതിൽ ഹൈക്കോടതി എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടറെ ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി അതിരൂക്ഷമായാണ് വിമർശിച്ചത്. ഉത്തരവ് ഇറക്കി ഒരു വർഷമായിട്ടും നടപ്പാക്കാത്തത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ നടപടികളെ വിശ്വാസികളുടെ പിന്തുണയോടെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് യാക്കോബായ സഭാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. പള്ളി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് വികാരി ഫാ. ജോസ് പരത്തുവയലിൽ പറഞ്ഞു. പള്ളി ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വിശ്വാസികൾ തടയും. കേന്ദ്രസേനയെ ഇറക്കി ബലപ്രയോഗത്തിനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നത്.

സമാധാന ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴും പള്ളി പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ശ്രമമെന്നും ഫാ. ജോസ് പരത്തുവയലിൽ പറഞ്ഞു. മതമൈത്രി സംരക്ഷണ സമിതി നാളെ കോതമംഗലം ടൗണിൽ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പള്ളി െകെമാറൽ ഏതു നിമിഷവുമുണ്ടാകാമെന്ന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ‌ വിശ്വാസികൾ പള്ളിയിലേക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Decision regarding taking over of Kothamangalam Marthoman Church to be taken today