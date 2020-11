ദീർഘദൂര ബസുകൾ കുറവ്; അധിക സർവീസുമായി കെഎസ്ആർടിസി

കൊച്ചി ∙ ദീർഘദൂര ബസുകളുടെ കുറവു പരിഹരിക്കാൻ അധിക സർവീസുമായി കെഎസ്ആർടിസി. എറണാകുളത്തു നിന്നു തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് റൂട്ടുകളിൽ 2 വീതം രാത്രികാല സർവീസുകൾ ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കും.

ആവശ്യത്തിനു ബസില്ലാതെ വന്നതിനെ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാത്രക്കാർ ഡീലക്സ് ബസുകൾ സ്റ്റാൻഡിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു. 3 മണിക്കൂറോളം കാത്തു നിന്നിട്ടും ബസില്ലാതെ വന്നതോടെ യാത്രക്കാർ സംഘടിച്ചു ബത്തേരി ബസ് തടഞ്ഞിട്ടു. മറ്റു ‍‍ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നുള്ള സൂപ്പർ ക്ലാസ് ബസുകൾ അല്ലാതെ എറണാകുളത്തു നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന മലബാർ, തിരുവനന്തപുരം രാത്രി സർവീസുകൾ വളരെ കുറവാണ്.

തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നുമുള്ള ബസുകളിൽ എറണാകുളത്തു നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. റിസർവേഷൻ സീറ്റുകളായതിനാൽ ഡീലക്സ്, എക്സ്പ്രസ് ബസുകളിൽ കയാറാനും കഴിയുന്നില്ല. ഇന്നലെ 2 അഡീഷനൽ സർവീസ് നടത്തിയാണു ഒടുവിൽ യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കിയത്.

തിരുവനന്തപുരം – മംഗളൂരു റൂട്ടിൽ രാത്രികാല ട്രെയിൻ സർവീസില്ലാത്തതും ബസിൽ തിരക്കു കൂടാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കു പരിഗണിച്ചു രാത്രി 11നും 12നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും (ആലപ്പുഴ വഴി) രാത്രി 10.45നും 11.30നും കോഴിക്കോട്ടേക്കും ഇന്നു മുതൽ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് സർവീസുകൾ ഒാടിക്കുമെന്നു ഡിടിഒ വി.എം.താജുദ്ദീൻ അറിയിച്ചു.

