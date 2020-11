‘ഭൂമിതർക്ക’മുയർത്തി കശ്മീർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബിജെപിക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി 7 പാർട്ടികൾ

വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടു മുതൽ കശ്മീർ താഴ്‌വരയിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച ശക്തമാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. മഞ്ഞിന്റെ തണുപ്പിലേക്ക് കശ്മീർ മാറുന്നതിനിടെ താഴ്‌വരയിലെ രാഷ്ട്രീയമാപിനികൾക്കു ചൂടേറുന്ന കാഴ്ചയാണ്. നവംബർ 28 മുതൽ ജമ്മുവിലും കശ്മീരിലും എട്ടു ഘട്ടങ്ങളായി നടക്കുന്ന ജില്ലാ വികസന കൗൺസിൽ (ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഡവലപ്‌മെന്റ് കൗൺസിൽ – ഡിഡിസി) തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയ്ക്കു ചൂടേറ്റുന്നത്. നവംബർ നാലിനാണ് ജമ്മു കശ്മീർ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറുമായ ഹൃദേഷ് കുമാർ ഡിഡിസി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ജമ്മു, കശ്മീർ ഡിവിഷനുകളിലെ 140 വീതം മണ്ഡലങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താൽ 280 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ജമ്മു, കശ്മീർ മേഖലയിലെ ഇരുപതു ജില്ലകളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. ഓരോ ജില്ലയിലും(ഡിഡിസി) 14 മണ്ഡലങ്ങൾ വീതമാണുള്ളത്. മുൻപ് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കാൾ പ്രാധാന്യമാണ് ജമ്മുവിലെയും കശ്മീരിലെയും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്. 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തെ ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം ജമ്മു കശ്മീർ നടക്കുന്ന ആദ്യ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പു കൂടിയാണിത്.

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം എടുത്തു കള‍ഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന്റെ ഹിതപരിശോധന കൂടിയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറുമെന്നാണ് താഴ്‌വരയിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളായ നാഷനൽ കോൺഫറൻസ്, പിഡിപി തുടങ്ങിയവയുടെ പക്ഷം. കശ്മീരികളല്ലാത്തവർക്കും ഭൂമി വാങ്ങാമെന്ന പുതിയ നിയമം കശ്മീർ ജനതയ്ക്കു മുന്നിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിഷയമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് തിരക്കിട്ട രാഷ്ട്രീയനീക്കങ്ങൾ. ഭൂമി പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്കു വാങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയതോടെ കശ്മീരിന്റെ തനത് സംസ്കാരം ഇല്ലാതാകുമെന്ന വാദമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും ഈ കക്ഷികൾ ഉയർത്തുന്നത്. ജമ്മു കശ്മീരിനെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്കു മാറ്റുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി വീണ്ടെടുക്കുകയെന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയഭിന്നതകൾ മറന്ന് സഖ്യത്തിലായ കക്ഷികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും.

ഗുപ്കർ സഖ്യം, ഒപ്പം സിപിഎമ്മും സിപിഐയും

ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എഴു പ്രാദേശിക കക്ഷികള്‍ ചേര്‍ന്നു രൂപീകരിച്ച ഗുപ്കര്‍ സഖ്യമാണ് ബിജെപിക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങുന്നത്. കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നതിനെതിരെ 2019 ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് കശ്മീരിലെ ബിജെപി ഇതര കക്ഷികൾ ഒത്തുചേർന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു. ഗുപ്കർ ഡിക്ലറേഷൻ എന്നാണ് ഇത് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്.

2020 ഒക്ടോബര്‍ 27 ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ ജമ്മു കശ്മീരില്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്കു ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് ഇല്ലാതായി. ഇതിനായി നടപ്പാക്കിയ നിയമ ഭേദഗതി കൊടുംവഞ്ചനയാണെന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് ഗുപ്കർ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കൾ ശക്തമായി രംഗത്തുള്ളത്.

കശ്മീരിലെ ഭൂരിഭാഗം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരാണെന്നും എന്നാൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ടു പോയെന്നുമാണ് ഈ കക്ഷികളുടെ വാദം. നാഷനല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവും മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഒമര്‍ അബ്ദുല്ല കശ്മീരിന്റെ പദവി നഷ്ടമാകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജമ്മുകശ്മീരില്‍ ജനസംഖ്യാനുപാതത്തിലും ഏറെ മാറ്റത്തിനാകും പുതിയ നിയമം തുടക്കം കുറിക്കുകയെന്നും കശ്മീരിന്റെ സവിശേഷതകളെല്ലാം ഇതോടെ ഇല്ലാതാകുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്.

ജമ്മുകശ്മീരില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജില്ലാ വികസന കൗൺസിൽ (ഡിഡിസി) തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംയുക്തമായി മത്സരിക്കാനാണ് ‘ഗുപ്കർ സഖ്യ’മെന്നറിയപ്പെടുന്ന, പീപ്പിൾസ് അലയൻസ് ഫോർ ഗുപ്കർ ഡിക്ലറേഷൻ (പിഎജിഡി തീരുമാനം. സംസ്ഥാനത്ത് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 തിരികെ കൊണ്ടുവരാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് രൂപീകരിച്ച സഖ്യത്തിൽ പീപ്പിള്‍സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി, നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ്, സിപിഎം, പീപ്പിൾസ് കോൺഫറൻസ്, ജമ്മു കശ്മീർ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ്, അവാമി നാഷനൽ കോൺഫറൻസ്, സിപിഐ എന്നീ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളാണുളളത്.

കശ്മീരില്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ കടന്നു കയറുകയും സ്വദേശികള്‍ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഗുപ്കർ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കളുടെ ആരോപണം. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായാണെങ്കിലും കൃഷിസ്ഥലം ഉള്‍പ്പെടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാമെന്നത് വലിയ പ്രത്യാഘാതമായിരിക്കും സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന് സഖ്യത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനും നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവുമായ ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ല പറയുന്നു.

എതിർത്തും അനുകൂലിച്ചും വാദമുഖങ്ങൾ

കശ്മീരിലെ സ്ഥിര താമസക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമായി ഉറപ്പുവരുത്തിയ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങള്‍ ഇല്ലാതായതോടെ കശ്മീരിന്റെ തനതു സാംസ്‌കാരിക സവിശേഷതകള്‍ കൂടി നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് വിജ്ഞാപനത്തെ എതിർക്കുന്ന നേതാക്കളും സംഘടനകളും വാദിക്കുന്നത്.

പുറമേനിന്നുള്ളവര്‍ താഴ്‌വരയിൽ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന കശ്മീരിലെ ജനത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനു വഴിവയ്ക്കുമെന്നും ചില കോണുകളിൽ അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നു വിഭിന്നമായ ജീവിതരീതി പിന്തുടരുന്ന ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ സംസ്‌കാരത്തില്‍ കാതലായ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് മറ്റൊരു വാദം.

എന്നാല്‍ ഇത്തരം എതിർവാദങ്ങളെയും ആശങ്കകളെയും പാടേ തള്ളിക്കളഞ്ഞാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം. വ്യാവസായിക മേഖലയില്‍ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിലൂടെ വൻ വികസനമാണ് ജമ്മുകശ്മീരിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഫലത്തിൽ ഈ മാസം അവസാനം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഡിഡിസി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കശ്മീരിന്റെ ജനഹിതം കൂടി വ്യക്തമാക്കുമെന്നതിനാൽ ഏറെ നിർണായകമാകും.

ആര്‍ക്കുവേണമെങ്കിലും കശ്മീരിൽ ഭൂമി വാങ്ങാം

ഒക്ടോബര്‍ 27 നാണ് ജമ്മു കശ്മീരില്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്കും ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കശ്മീരിന് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന 26 നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിച്ചായിരുന്നു വിജ്ഞാപനം. ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഡവലപ്‌മെന്റ് ആക്ടിലെ 17ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കശ്മീരില്‍ സ്ഥിരതാമസമുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമേ സ്ഥലം വാങ്ങാന്‍ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ വകുപ്പാണ് റദ്ദാക്കിയത്. ഏഴു പതിറ്റാണ്ടായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് ഇതോടെ ഇല്ലാതായത്. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക ഭരണഘടനാ പദവി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തുനീക്കി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കിയതോടെയാണ് കശ്മീരിനു പുറത്തുളളവർക്കും അവിടെ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനു വഴിതെളിഞ്ഞത്.

വീണ്ടും ഒരു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാണ് വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ പുതിയ വിജ്ഞാപനം വന്നതോടെ കശ്മീരിലെ ജനം ഒരുപരിധിവരെ ആശങ്കയിലാണ്. പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ വന്‍തോതില്‍ താഴ്‌വരയിലെ ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് താഴ്‌വരയിലെ പൊതുചിത്രം മാറ്റിവരയ്ക്കുമെന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പ്രചാരണം ഈ ആശങ്കയ്ക്കു ആക്കം കൂട്ടുന്നു. കശ്മീരിന്റെ തനതു സംസ്കാരത്തിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം കത്തിവയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് കശ്മീരിലെ പ്രധാനകക്ഷികളടെ വാദം. എന്നാൽ ഈ ആശങ്കയ്ക്കു സ്ഥാനമില്ലെന്നും നിയന്ത്രണം നീക്കിയതോടെ വന്‍ നിക്ഷേപമാണ് ജമ്മു കശ്മീരിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മറുഭാഗത്ത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും ബിജെപി പ്രാദേശികനേതൃത്വവും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മാറ്റിയത് ‘സ്ഥിരം താമസക്കാർ’ എന്ന പ്രയോഗം

ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഡവലപ്‌മെന്റ് ആക്ടിലെ ഭൂമിയിടപാടു വ്യവസ്ഥകള്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന 17 ാം വകുപ്പിലെ ‘ജമ്മു കശ്മീരിലെ സ്ഥിരം താമസക്കാര്‍’ എന്ന പ്രയോഗം നീക്കം ചെയ്ത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളവർക്കും കശ്മീരിൽ ഭൂമി വാങ്ങാന്‍ സാധ്യത തെളിഞ്ഞത്.

1950 ൽ നിലവിൽവന്ന ബിഗ് ലാന്‍ഡഡ് എസ്റ്റേറ്റ് അബോളിഷന്‍ ആക്ട് പ്രകാരം, ജമ്മു കശ്മീരിൽ പൗരന്മാരുടെ കൈവശഭൂമിയുടെ പരിധി 22.75 ഏക്കറായി നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൂടുതലുള്ള ഭൂമി കണ്ടെത്തി കര്‍ഷക തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നല്‍കി. ജമ്മു കശ്മീര്‍ അഗ്രഗേറിയന്‍ റിഫോംസ് ആക്ട് 1976 പ്രകാരം ഭൂമിയുടെ അളവ് 12.5 ഏക്കറായി വീണ്ടും കുറച്ചു. വിപ്ലവകരമായ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം പുതിയ ഭേദഗതിയോടെ അസാധുവായി.

ജമ്മു കശ്മീർ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായതോടെ പതിനൊന്നിലേറെ നിയമഭേദഗതികളിലൂടെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കിയത്. എന്നാല്‍ ജമ്മു കശ്മീരിനൊപ്പം കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കപ്പെട്ട ലഡാക്കിന് ഭേദഗതി ബാധകമല്ല. ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കിയിരുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 35എ, 370 എന്നിവ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായാണ് പുതിയ വിജ്ഞാപനം വന്നത്. കൃഷിഭൂമി ഒഴിച്ചുള്ള സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനോ വില്‍ക്കുന്നതിനോ ഇനിമുതല്‍ യാതൊരു നിയമ തടസ്സവുമില്ല. ഇതോടെ പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി കമ്പനികളോ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളോ തുടങ്ങാം. പുതിയ സംരംഭകര്‍ എത്തുന്നതോടെ ജമ്മു കശ്മീരിന് വികസനത്തിന്റെ പാത തുറന്നുകിട്ടുമെന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വാദത്തിനു ശക്തിപകരുന്നത് ഇതാണ്.

കൃഷിഭൂമിക്ക് പരിരക്ഷ; കൈമാറ്റത്തിന് വ്യവസ്ഥ

പ്രധാനമായും നാലു നിയമങ്ങളാണ് ജമ്മു കശ്മീരില്‍ പുറത്തു നിന്നുള്ളവരെ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതില്‍നിന്നു വിലക്കിയിരുന്നത്. ജമ്മു കശ്മീര്‍ അലിയനേഷന്‍ ഓഫ് ലാന്‍ഡ് ആക്ട് 1938, ബിഗ് ലാന്‍ഡഡ് എസ്റ്റേറ്റ് അബോളിഷന്‍ ആക്ട് 1950, ജമ്മു കശ്മീര്‍ ലാന്‍ഡ് ഗ്രാന്‍ഡ്‌സ് ആക്ട് 1960, ജമ്മു കശ്മീര്‍ അഗ്രഗേറിയന്‍ റിഫോംസ് ആക്ട് 1976 എന്നിവയായിരുന്നു ആ നിയമങ്ങള്‍. ആദ്യത്തെ രണ്ട് നിയമങ്ങള്‍ നേരത്തേ തന്നെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ബാക്കി നിയമങ്ങളും പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തോടെ ഇല്ലാതായി.

കൃഷിഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് നിയമമെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിധേയമായി കൃഷി ഭൂമിയും കൈമാറാം. സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അനുവാദത്തോടെയാണ് കൃഷിസ്ഥലം വില്‍ക്കാനും ദാനമായി നല്‍കാനും പണയപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുക. കൃഷിക്കാരല്ലാത്തവര്‍ക്കും ജമ്മു കശ്മീര്‍ സ്വദേശി അല്ലാത്ത ആള്‍ക്കും ഈ രീതിയില്‍ കൃഷിസ്ഥലം വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കും. പൊതുകാര്യങ്ങള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാരിനും സര്‍ക്കാര്‍ കോര്‍പറേഷനും ബോര്‍ഡിനും കൃഷിസ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാം. ധര്‍മസ്ഥാപനങ്ങള്‍, സ്‌കൂള്‍, ആശുപത്രി, ഭവനനിര്‍മാണ പദ്ധതികള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി കൃഷിഭൂമി വകമാറ്റാന്‍ സാധിക്കും. മുന്‍പ് കൃഷിസ്ഥലം വകമാറ്റുന്നതിന് റവന്യുമന്ത്രിയുടെ അനുവാദം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ക്കോ സമാന തസ്തികയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അനുമതി നല്‍കാൻ അധികാരമുണ്ട്.

ഇതിനിടെ, കൃഷിഭൂമിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ പരിരക്ഷ നല്‍കുമെന്ന് ഉറപ്പു നല്‍കി ജമ്മു കശ്മീര്‍ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ മനോജ് സിന്‍ഹ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശീയരല്ലാത്തവര്‍ക്കു കൃഷിസ്ഥലം വില്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിക്ഷേപം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ ഭേദഗതി. കൃഷിസ്ഥലം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതായിരിക്കും. വ്യവസായ മേഖലകളില്‍ മാത്രമായിരിക്കും പുറത്തു നിന്നുള്ളവര്‍ക്കു ഭൂമി വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ സിൻഹയുടെ വാദത്തിനു വിരുദ്ധമായാണ് ജമ്മു കശ്മീർ നിയമവകുപ്പിലെ ഒരു മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്ത്യയില്‍ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒഴികെ എല്ലായിടത്തും ആര്‍ക്കും സ്ഥലം വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കും. വിലക്കുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജമ്മു കശ്മീരും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ഭേദഗതിയോടെ ആര്‍ക്കുവേണമെങ്കിലും ജമ്മു കശ്മീരില്‍ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഭവനപദ്ധതികൾ വരും, സൈന്യത്തിനും നേട്ടം

പുതിയ വിജ്ഞാപനം ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ വ്യാവസായിക മേഖലയില്‍ വന്‍ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് വഴിതുറന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നു. ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഡവലപ്മന്റ് കോര്‍പറേഷനായിരിക്കും വ്യാവസായിക നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുള്ള മേല്‍നോട്ടം. കോര്‍പറേഷന് സ്ഥലം വാങ്ങാനും പാട്ടത്തിനെടുക്കാനും വിൽക്കാനും അധികാരം ഉണ്ടാകും. കോര്‍പറേഷനു കെട്ടിടങ്ങള്‍ വാങ്ങുകയോ വില്‍ക്കുകയോ നിര്‍മിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവ തദ്ദേശീയര്‍ക്കു മാത്രമേ വില്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കൂ. പുറത്തുനിന്നു വരുന്നവര്‍ക്ക് ഈ സ്ഥലം വില്‍ക്കാന്‍ പാടില്ല. പുതിയ നിയമം വരുന്നതോടെ സായുധസേനയ്ക്കും കൂടുതല്‍ സ്ഥലം കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കും. തന്ത്രപ്രധാനമേഖലകളിലെ സ്ഥലങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും സൈന്യത്തിനു കൂടുതൽ പരിശീലന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

പുതിയ ഭവനനിര്‍മാണ സംസ്‌കാരം വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഒരു ലക്ഷം വീടുകള്‍ നിര്‍മിക്കുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വാഗ്ദാനം. പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരിക്കും നിർമാണം. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും വരുമാനമില്ലാത്തവര്‍ക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീടുകള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കാനാണ് നീക്കം. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങിയതോടെ വന്‍കിട കമ്പനികള്‍ക്ക് സുഗമമായി വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങാം. ഇതോടെ കശ്മീരിലെ വാണിജ്യമേഖലയ്ക്ക് പുത്തന്‍ ഉണര്‍വുണ്ടാകുകയും കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഒരു ലക്ഷ്യം, പല ചിഹ്നം, ഉറപ്പില്ലാതെ ഗുപ്കർ സഖ്യം

കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലപാടുകൾ തള്ളി ജമ്മു കശ്മീരിലെ പ്രത്യേക അധികാരം പുനസ്ഥാപിക്കുകയെന്നതാണ് ഗുപ്കർ സഖ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിലും സഖ്യത്തിന്റെ പൊതുചട്ടക്കൂട് ഇനിയും ഉറപ്പായിട്ടില്ല. അവരവരുടെ പാർട്ടി ചിഹ്നങ്ങളിലാകും സഖ്യത്തിലെ ഏഴു കക്ഷികളും ഡിഡിസി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കുകയെന്ന് സഖ്യത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ല പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനു മുൻപാകെ സഖ്യത്തിന് ഏക ചിഹ്നത്തിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകാനായില്ലെന്നതാണ് ഇതിനു കാരണമായി പിഎജിഡി സഖ്യത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫാറുഖ് അബ്ദുല്ല പ്രതികരിച്ചത്.

സഖ്യത്തെ ‘ഗുപ്കർ ഗ്യാങ്’ എന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ മതനിരപേക്ഷത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കശ്മീരിന്റെ സംസ്കാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള സഖ്യമാണിതെന്നും ഇത് ഒരിക്കലും രാജ്യത്തിനെതിരായ ഒരു ഗൂഢസഖ്യമല്ലെന്നും അതേസമയം ബിജെപി വിരുദ്ധ സഖ്യമാണെന്നുമായിരുന്നു ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ലയുടെ മറുപടി.

മുൻപ് എതിരിട്ടവർ ഒരു സഖ്യത്തിന്റെ തണലിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടുമ്പോൾ ആ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവർത്തകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കൾക്കു മുന്നിൽ. ഇത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുളവാക്കുമെങ്കിലും പൊതുനിലപാടിനൊപ്പം പ്രവർത്തകരെ അണിനിരത്താനാകുമെന്നാണ് നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് നേതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം, സംയുക്തമായി മത്സരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ അണികള്‍ സന്തുഷ്ടരാണെന്നായിരുന്നു പിഡിപി നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

മനസ്സുതുറക്കാതെ കോൺഗ്രസ്

ഡിഡിസി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുപ്കർ സഖ്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമോ എന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് ഇനിയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് ഉറപ്പിക്കാത്തതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ പക്ഷം. ഡിഡിസി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി നിലനിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട ഗുപ്കർ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കോൺഗ്രസും ഭാഗമാണെന്നും ഡിഡിസി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസും ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നുമായിരുന്നു ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ലയുടെ പ്രതികരണം.

ഗുപ്കർ സഖ്യത്തിന്റെ നിലപാടുകളോട് കടുത്ത എതിർപ്പുമായാണ് ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും രംഗത്തുള്ളത്. ജനത്തിന്റെ സ്വന്തം വസ്തുവകകൾ വിൽക്കാനുളള അവകാശത്തെപ്പോലും ഹനിക്കുന്ന നിലപാടാണ് താഴ്‌വരയിലെ ചില രാഷ്്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയെന്നു പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ്, ഗുപ്ക‌ർ ബംഗ്ലാവുകളുടെ വിൽപ്പനയോടെയാകും കശ്മീരിൽ ഭൂമി വിൽപ്പന തുടങ്ങുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. കശ്മീരിലെ ഒരു ബംഗ്ലാവും പിടിച്ചുവയ്ക്കാൻ നിയമം ആരെയും അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഉടമകൾക്ക് അത് വിൽക്കാനുള്ള അവകാശം ലഭിക്കുമെന്ന് ഗുപ്കർ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കളെ പരോക്ഷമായി പരാമർശിച്ച് ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു. ആദ്യ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി 72 സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട് ബിജെപിയും ജമ്മു കശ്മീരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജ്ജമായിക്കഴിഞ്ഞു.

