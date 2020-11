അർണബ് ഗോസ്വാമിക്ക് ജാമ്യം; ഹൈക്കോടതി നടപടി തെറ്റെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

മുംബൈ ∙ ആർക്കിടെക്ടിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ റിപ്പബ്ലിക് ചാനൽ ഉടമയും എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫുമായ അർണബ് ഗോസ്വാമിക്കു ഇടക്കാല ജാമ്യം. 50,000 രൂപ ജാമ്യത്തുകയായി കെട്ടവയ്ക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഇടക്കാല ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് തെറ്റെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അർണബിനെയും മറ്റു രണ്ടു പ്രതികളെയും ഉടൻ വിട്ടയയ്ക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ ജീവനൊടുക്കിയ കേസിൽ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ അർണബ് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ വ്യക്തികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാല്‍ അവരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ സുപ്രീംകോടതിയുണ്ടെന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവേ ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ‘അര്‍ണബിന്‍റെ ചാനല്‍ കാണാറില്ല. ആശയങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം, എങ്കിലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ കോടതികള്‍ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കില്‍ നമ്മള്‍ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണു നീങ്ങുന്നത്.’ – ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ്, ഇന്ദിര ബാനർജി എന്നിവരുടെ അവധിക്കാല ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.

നമ്മുടെ ജനാധിപത്യസംവിധാനം ശക്തമാണ്. ചാനലുകളെ അവഗണിക്കുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ജനവിധിയുണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. അവര്‍ പറയുന്നതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നു കരുതുന്നുണ്ടോയെന്നും കോടതി മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിനോടു ചോദിച്ചു.

എന്നാൽ അര്‍ണബിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ അടിയന്തിരമായി പരിഗണിക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനിച്ചതിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി ബാര്‍ അസോസിയേഷന്‍ രംഗത്തെത്തി. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ബാര്‍ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ദുഷ്യന്ത് ദവേ സുപ്രീംകോടതി സെക്രട്ടറി ജനറലിനു കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.

തങ്ങളുടെ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതും കാത്ത് ആയിരങ്ങള്‍ ജയിലില്‍ കിടക്കുമ്പോള്‍ ഗോസ്വാമിയുടെ ഹര്‍ജി തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നായിരുന്നു കത്തിലെ ആരോപണം. ഹർജി അടിയന്തിരമായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചോയെന്നു വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ദുഷ്യന്ത് ദവേ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെ ഉത്തരവിറക്കരുതെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേവിയറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അസാധാരണ സാഹചര്യമില്ലെന്നും അർണബിനോടും ആരോപണവിധേയരായ മറ്റു രണ്ടു പേരോടും അലിബാഗ് സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിക്കാനുമാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഹർജിയിൽ 4 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

അതിനിടെ, അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ ആരോഗ്യത്തിലും സുരക്ഷയിലും ആശങ്ക അറിയിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചതും വിവാദമായിരുന്നു.



English Sumamry: Arnab Goswami’s bail plea: We are on a path of destruction of personal liberty undeniably, says SC