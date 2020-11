രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 44,281 പേർക്ക് കോവിഡ്: 512 മരണം

ന്യൂഡൽ‌ഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 44,281 പേർക്ക്കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 8,636,011 ആയി ഉയർന്നു. ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ 512 പേർ കൂടി രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണം 1,27,571 ആയി. ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നിലവിൽ 4,94,657 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതുവരെ 80,13,783 പേർ രോഗമുക്തരായി. സജീവ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചുലക്ഷത്തിൽ താഴെയായത് ആശ്വാസമായി.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിലവിൽ 92,461 പേരാണ് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത്. കർണാടകയിൽ 31,063 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ 20,958 പേരും തമിഴ്നാട്ടിൽ 18,709 പേരും നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്.



കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 6010 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 28 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 1742 ആയി ഉയർന്നു.



നേരത്തേ, കോവിഡ് മരണനിരക്കിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ഭേദപ്പെട്ട നിലയിൽ നിന്ന സംസ്ഥാനമാണു കേരളം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും കേരളമുണ്ട്. അതേസമയം, പൊതുവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് സ്ഥിതി ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു.



ഡൽഹിയുടെ സമയം മോശം



അതിഗുരുതരമായ വായുമലിനീകരണം, തണുപ്പ്, ഉത്സവപരിപാടികൾ, കല്യാണച്ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവയാണു ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ ഗുരുതരമാകാൻ കാരണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. ഇതു മൂന്നാംവട്ടമാണു ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് തിരിച്ചുവരുന്നത്.



English Summary :With Over 44,000 New Cases, India's Covid Tally Breaches 86 Lakh-Mark