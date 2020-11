രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 47,905 പേർക്ക് കോവിഡ്: 550 മരണം

ന്യൂഡൽ‌ഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 47,905 പേർക്ക്കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 86,83,917 ആയി ഉയർന്നു. ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ 550പേർ കൂടി രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണം 1,28,121 ആയി.

ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നിലവിൽ 4,89,294 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതുവരെ 80,66,501 പേർ രോഗമുക്തരായി. കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ആശങ്കയുയർത്തി മഹാരാഷ്ട്രയും കേരളവും. രണ്ടിടത്തും അരലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

27 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലും 20,000–ൽ താഴെയാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ. ഡൽഹിയിലും കേരളത്തിലുമാണ് കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മരണക്കണക്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, ബംഗാൾ എന്നിവയാണ് ആദ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ.



ഇന്ത്യയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 5 ലക്ഷത്തിനു താഴെയായി തുടർച്ചയായ രണ്ടാംദിവസവും തുടരുന്നത് ആശ്വാസമായി.106 ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ആദ്യമായി കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സജീവകേസുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായത്.

ജൂലൈ 28 ന് ഇത് 4,96,988 ആയിരുന്നു. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ 5.73% മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ആകെ കോവിഡ് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം 12 കോടി കവിഞ്ഞു.



English Summary: 47,905 new Covid cases in India, total cases surge to 86,83,917