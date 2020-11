‘മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധികാര മാറ്റത്തിന് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നില്ല; സർക്കാർ സ്വയം നിലംപതിക്കും’

മുംബൈ ∙ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ സ്വയം നിലംപതിക്കുമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്. സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരമാറ്റത്തിന് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സർക്കാർ നിലംപതിച്ചാൽ ബദൽ മാർഗം സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘ബിഹാറിലെ വിജയം ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അധികാരമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ഒരു ദിവസം സ്വന്തമായി തകരും. ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കാരിന് കൂടുതൽ കാലം തുടരാനാവില്ല. സർക്കാർ വീഴുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബദൽ മാർഗം സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പോഴതു ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണനയല്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. കർഷകർ ആശങ്കാകുലരാണ്. സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കർഷകർക്കൊപ്പമുണ്ട്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2021 ൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ബംഗാളിലും ബിഹാറിലെ വിജയം സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും ഫഡ്‌നാവിസ് പറഞ്ഞു. ബംഗാളിൽ മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ് കാണാൻ കഴിയും. ബിജെപി അവിടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും. ‘ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭരണാനുകൂല തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറി. ജനങ്ങൾ മോദിയെ വിശ്വസിക്കുകയും എൻ‌ഡി‌എയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നല്ല പ്രതിച്ഛായയും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു’– ബിഹാറിൽ ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Government Will Collapse On Its Own In Maharashtra: Devendra Fadnavis