പട്ന ∙ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന്‍ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജെഡിയു അധ്യക്ഷൻ നിതീഷ് കുമാര്‍. ജനവിധി എന്‍ഡിഎയ്ക്കൊപ്പമാണെന്ന് ജെഡിയു നേതൃയോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയാരാകുമെന്ന് എന്‍ഡിഎ നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിതീഷ് തിങ്കളാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച എന്‍ഡിഎ നേതൃയോഗം ചേരും. അതേസമയം, മഹാസഖ്യത്തിന് അനുകൂലമായ ജനവിധി ബിജെപി അട്ടിമറിച്ചുവെന്ന് ആര്‍ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് ആരോപിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍റെ ഒത്താശയോടെ ബിജെപി വോട്ടെണ്ണല്‍ അട്ടിമറിച്ചു. 20 സീറ്റുകള്‍ വളരെ കുറച്ച് വോട്ടിനാണ് ആര്‍ജെഡിക്ക് നഷ്ടമായത്. തപാല്‍വോട്ടുകള്‍ എണ്ണിയതില്‍ ക്രമക്കേടുണ്ട്. 900 ത്തോളം തപാല്‍ വോട്ട് അസാധുവാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മഹാസഖ്യത്തിന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെടാന്‍ കാരണം കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ മോശം പ്രകടനമാണെന്ന് എെഎസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അന്‍വന്‍ പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ പ്രകടനം ദയനീയമായിരുന്നുവെന്നും അസദുദീന്‍ ഉവൈസിയെ വിലകുറച്ച് കണ്ടതടക്കം വീഴ്ചകളുണ്ടായെന്നും താരിഖ് അന്‍വന്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Nitish Kumar, On Being Chief Minister, Says "NDA Will Decide"