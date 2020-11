ചെന്നൈ∙ ചെന്നൈയിലെ സോകാര്‍പെറ്റിൽ ദമ്പതികളെയും മകനെയും വെടിവച്ചു കൊന്നു. പണമിടപാട് സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളായ ദാലി ചന്ദ് (74) ഭാര്യ പുഷ്പ(70), മകൻ ശീതൾ (40) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മരണം സംഭവിച്ച് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷമാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.

വെടിയൊച്ചയോ അസ്വാഭാവിക ശബ്ദങ്ങളോ കേട്ടില്ലെന്നു സമീപവാസികൾ മൊഴി നൽകി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച പൊലീസ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന അപാർട്ട്മെന്റിന്റെ സമീപം അജ്ഞാതന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. താടിഭാഗത്താണ് ദാല ചന്ദിനും പുഷ്പയ്ക്കും വെടിയേറ്റത്. ശീതളിന്റെ മുറിവ് തലയിലാണ്.

വൈകുന്നേരത്തോടെ ദമ്പതികളുടെ മകളായ പിങ്കി വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. ആരും ഫോൺ എടുക്കാതെ ആയപ്പോൾ സംശയം തോന്നി ഭർത്താവിനെ പറഞ്ഞയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാൾ വീട്ടിലെത്തിയതോടെയാണ് മരണവിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

ശീതളിന്റെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൊലയ്ക്കു കാരണമെന്ന സൂചനകളും പുറത്തു വന്നു. പുണെ സ്വദേശി ഭാര്യ ജയമാലയുമായി കുറേക്കാലമായി ശീതള്‍ അകന്നു കഴിയുകയാണ്. വിവാഹമോചനത്തിനായി ഒരു കോടി ജയമാലയുടെ കുടുംബം ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ സഹോദരങ്ങളായ വികാസും കൈലാശും ശീതളിന്റെ വീട്ടിലെത്തി വഴക്കുണ്ടാക്കിയതിനു തൊട്ടു പിറകെയാണ് കൊലപാതകമെന്നു ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.

എന്നാൽ വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണോ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലുള്ളതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ വശങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും പ്രതികളെ ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും കമ്മിഷണർ മഹേഷ് കുമാർ അഗർവാൾ അറിയിച്ചു.



