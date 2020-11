44,848 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്, ആകെ 87 ലക്ഷം രോഗികൾ; രോഗമുക്തർ 81 ലക്ഷം

ന്യൂഡൽ‌ഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 44,878 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 87,28,795 ആയി ഉയർന്നു. ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ 547 പേർ കൂടി രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണം 1,28,688 ആയി

ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നിലവിൽ 4,84,547 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതുവരെ 81,15,580 പേർ രോഗമുക്തരായി. ഇന്നലെ മാത്രം 11,39,230 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഐസിഎംആർ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ പരിശോധിച്ച സാംപിളുകളുടെ എണ്ണം 12,31,01,739 ആയി.



കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ പേർ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രിയിൽ നിലവിൽ 85,583 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലാണ്. ഇവിടെ 45,682 പേർ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ 43,116 പേരാണ് നിലവിലെ രോഗബാധിതർ.

