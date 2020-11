ആലത്തൂർ∙ കഞ്ചാവ്, വിവിധതരം ആയുധങ്ങൾ, കള്ളനോട്ടുകൾ എന്നിവ സഹിതം ഏഴു യുവാക്കളെ പാലക്കാട് ആലത്തൂർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാടൂർ, അത്തിപ്പൊറ്റ, കാവശേരി, എളനാട് സ്വദേശികളാണ് പ്രതികൾ. കള്ളനോട്ടിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary : 7 youths arrested with weapons and drugs in Palakkad