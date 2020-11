ഡിസംബറോടെ ഇന്ത്യയിൽ 10 കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കും: സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ ഡിസംബറോടെ 10 കോടി ഡോസ് അസ്ട്രാസെനക്ക–ഓക്സ്ഫഡ് കോവിഡ് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കാനാകുമെന്ന് പുണെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സിഇഒ അദർ പൂനവാല. വൈറസിൽനിന്ന് ഫലപ്രദമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണ ഫലം. ഡിസംബറോടെ കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്ന് അടിയന്തര അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ആദ്യം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നുതന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അഞ്ച് വാക്സീൻ ഉൽപാദകരുമായി കരാറുള്ള സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതുവരെ 4 കോടി അസ്ട്രാസെനക്ക വാക്സീൻ ഉൽപാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോവാവാക്സിന്റെ കോവിഡ് വാക്സീൻ ഉല്‍പാദനം ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്നും സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചു.

English Summary: India To Get 100 Million Oxford Vaccine Shots By December: Adar Poonawalla