ന്യൂഡൽഹി∙ ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്‌സിഒ) വെർച്വൽ ഉച്ചകോടിയില്‍ കശ്മീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സജീവ ചർച്ചയാക്കാനുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ നീക്കത്തെ എതിർത്ത് റഷ്യ. അംഗരാജ്യങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സഹകരണം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വേദിയല്ലെന്നും റഷ്യ തുറന്നടിച്ചു.



ഇതോടെ കശ്മീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തി ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനുള്ള പാക്ക് – ചൈന ശ്രമത്തിനു തിരിച്ചടിയേറ്റു. ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചർച്ചയായി ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഉയർന്നു വരില്ലെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും റഷ്യ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഉഭയകക്ഷി-നയതന്ത്ര പ്രതിബദ്ധത പാലിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും റഷ്യയുടെ ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിഷൻ റോമന്‍ ബാബുഷ്‌കിന്‍ അറിയിച്ചു.

എസ്‌സിഒ വെർച്വൽ ഉച്ചകോടിക്കു മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പാക്ക് നീക്കത്തിനെതിരെ തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. എസ്‌സിഒയിൽ അംഗമായ രാജ്യങ്ങൾ അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരവും പ്രദേശിക സമഗ്രതയും മാനിക്കണമെന്നും ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ ശ്രമങ്ങൾ പൊതുധാരണയ്ക്ക് എതിരും ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു മോദിയുടെ വിമർശനം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം എസ്‌സിഒ വെർച്വൽ ഉച്ചകോടിയിലും പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു.

യുഎന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരാംഗത്തിനായി മോദി പൊതുവേദികളിൽ നേരത്തെയും ശബ്ദമുയർത്തിയിരുന്നു. യുഎന്നിന്റെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിൽനിന്ന് എത്രകാലം ഇന്ത്യയെ മാറ്റിനിർത്താനാകും. ഞങ്ങൾ ശക്തരായിരുന്നപ്പോൾ ആർക്കും ഭീഷണി ഉയർത്തിയില്ല, ദുർബലരായിരുന്നപ്പോൾ ആർക്കും ഒരു ബാധ്യതയും ആയില്ല. രാജ്യത്തു നടക്കുന്ന കാലാന്തരമായ മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനു കാരണമായിട്ടും എത്രകാലം അംഗത്വത്തിനായി ആ രാജ്യം കാത്തിരിക്കണമെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കവേ മോദി ചോദിച്ചിരുന്നു.

English Summary: After India, Russia Says Don't Raise Bilateral Issues At Regional SCO