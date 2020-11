സെപ്റ്റംബറില്‍ പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കിയ മൂന്ന് വിവാദ കര്‍ഷക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരായ പോരാട്ടമായാണ് പഞ്ചാബിലെ കര്‍ഷകരുടെ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയത്. ടോള്‍ പ്ലാസകള്‍, പെട്രോള്‍ പമ്പുകള്‍, മാളുകള്‍ എന്നിവയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന കോര്‍പറേറ്റ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭമായി അത് മാറിയിരിക്കുന്നു. ട്രെയിന്‍ സർവീസുകൾ പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി വിതരണം അവതാളത്തിലാണ്. ആവശ്യത്തിനു കൽക്കരി കിട്ടാത്തതാണ് കാരണം.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പഞ്ചാബിലേക്കുള്ള ചരക്കു ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കിയതോടെ വൈദ്യുതി മിച്ച സംസ്ഥാനം വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിലായി. വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ച വൈദ്യുതി (ഭേദഗതി) ബില്‍, കര്‍ഷക വിരുദ്ധമാണെന്നും മുഴുവന്‍ വൈദ്യുതി മേഖലയുടെയും സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പാണെന്നും കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതു ശരിയല്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ വാദം.

കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽനിന്ന് (Photo: NARINDER NANU / AFP)

ട്രെയിനുകളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് പഞ്ചാബ് സർക്കാരിൽനിന്ന് ഉറപ്പുകിട്ടിയ ശേഷമേ ചരക്ക് ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കൂവെന്നാണ് കേന്ദ്ര നിലപാട്. തല്‍ഫലമായി പട്യാല, ജലന്ധര്‍, മൊഹാലി തുടങ്ങിയവയടക്കം പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും മണിക്കൂറുകളോളം വൈദ്യുതി മുടങ്ങി. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബതിന്ദയിലെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പഴയ വൈദ്യുതി നിലയം അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെയാണ് കർഷകരുടെ നീരസം ആരംഭിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി

സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളില്‍ മൂന്നെണ്ണം സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. രണ്ടെണ്ണം പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാരിന്റേതും. സെപ്റ്റംബറില്‍ പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കിയ കര്‍ഷക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടര്‍ന്ന് മൂന്ന് സ്വകാര്യ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളില്‍ രണ്ടെണ്ണം ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കല്‍ക്കരി തീര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മൂന്നാമത്തെ പ്ലാന്റും അടച്ചു.

സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന രണ്ട് ഊര്‍ജ നിലയങ്ങള്‍ ലെഹ്ര മൊഹബത്ത്, റോപ്പര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മൂന്നെണ്ണം യഥാക്രമം തല്‍വാണ്ടി സാബോ, രാജ്പുര, ഗോയിന്ദ്വാള്‍ സാഹിബ് എന്നിവിടങ്ങളിലുമാണ്. മൂന്ന് സ്വകാര്യ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ സംയോജിത ശേഷി 3920 മെഗാവാട്ടാണ്. പുനരുപയോഗ ഊര്‍ജ സ്രോതസ്സുകളായ ജലം, സൗരോര്‍ജം, ജൈവവസ്തുക്കള്‍ എന്നിവയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന് 1,300 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും.

പഞ്ചാബിന്റെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദന ശേഷി 7,000 മെഗാവാട്ട് ആണ്. ഊര്‍ജ നയത്തെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി (സിഇഎ) പുറത്തിറക്കിയ 2019-2020 ലെ ലോഡ് ജനറേഷന്‍ ബാലന്‍സിങ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം പഞ്ചാബിന് 22.9 ശതമാനം വൈദ്യുതി മിച്ചമാണ്. 2018-2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലും പഞ്ചാബ് വൈദ്യുതി മിച്ചമായി തുടരുമെന്ന് സിഇഎ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

മൂന്ന് സ്വകാര്യ വൈദ്യുത നിലയങ്ങള്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ നിലവില്‍ രണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഇവയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ പര്യാപ്തമല്ല. നെല്ല് സീസണില്‍ വൈദ്യുതി ആവശ്യം 13,000 മെഗാവാട്ടില്‍ എത്തുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഷട്ട്ഡൗണ്‍ കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞത് 500-700 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന് പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാരിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ പ്ലാന്റുകള്‍ പഴയതാണെന്നും കൃഷി സീസണിലെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രതിഷേധം മോദിക്കെതിരെയും

എന്നാല്‍ കര്‍ഷകര്‍ ഈ വാദം തള്ളിക്കളയുന്നു. സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായി കൈകോര്‍ത്തു കളിക്കുകയാണെന്ന് അവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. പഞ്ചാബില്‍ ആവശ്യത്തിലധികം വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരില്‍ ഒരാളായ മൈഹര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍ അധിക വൈദ്യുതി ഡല്‍ഹിക്കു വിൽക്കുന്നത് രണ്ട് രൂപയ്ക്കാണെങ്കിലും കര്‍ഷകര്‍ യൂണിറ്റിന് 8-12 രൂപ നല്‍കണം. കോര്‍പറേറ്റ് താല്‍പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മോദി സര്‍ക്കാരിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തരല്ല.

രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായി, വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തിന് സർക്കാർ കര്‍ഷകരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ട് ഊര്‍ജ നിലയങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ ശേഷിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ഭാരതീയ കിസാന്‍ യൂണിയന്‍ (ബികെയു) ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സുഖ്ദേവ് കോക്കരി പറഞ്ഞു.

പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാരും സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാലാണ് താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ അവകാശവാദം. സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് സ്വകാര്യ പ്ലാന്റുകളില്‍ രണ്ടെണ്ണമായ തല്‍വാണ്ടി സാബോ, രാജ്പുര എന്നിവ സ്വകാര്യ കമ്പനികളായ വേദാന്ത, എല്‍ ആന്‍ഡ് ടി എന്നിവയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതിനാല്‍ ഇവ രണ്ടും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉപരോധിച്ചു. ബികെയുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ കര്‍ഷകര്‍ ഈ രണ്ട് സ്വകാര്യ പ്ലാന്റുകള്‍ക്കു ചുറ്റുമുള്ള റെയില്‍വേ ട്രാക്കുകളില്‍ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രക്ഷോഭം അവിടെനിന്നു മാറ്റിയിരുന്നു.

കൃഷിക്കു വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ ആവശ്യമുള്ള കര്‍ഷകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു ട്രാക്ക് ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഒക്ടോബര്‍ 24 നാണ് കേന്ദ്രം ചരക്ക് ട്രെയിനുകള്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചത്. കര്‍ഷക നിയമങ്ങള്‍ പാസാക്കിയതിലൂടെ തങ്ങളുടെ ഭൂമി കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് കൈമാറാന്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അരങ്ങൊരുക്കുന്നുവെന്നാണ് കര്‍ഷകരുടെ ആരോപണം.

‘മോദി കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ കര്‍ഷക ബില്ലുകളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോര്‍പറേറ്റുകളെയാണ് ഞങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ ആദ്യം റെയില്‍ പാതകള്‍ ഉപരോധിച്ചത്. അതിനാല്‍ ഈ സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങളില്‍ കല്‍ക്കരി എത്തിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഡല്‍ഹിയിലെത്തും’- പ്രതിഷേധകരിൽ ഒരാളായ രവീന്ദര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

‘സര്‍ക്കാര്‍ അധീനതയിലുള്ള ഊര്‍ജ നിലയങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അടച്ചുപൂട്ടുകയും സ്വകാര്യ പ്ലാന്റുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടച്ചുപൂട്ടിയ ബതിന്ദയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്ലാന്റ് നോക്കൂ. ഇപ്പോള്‍ പോലും, ഈ സ്വകാര്യ പ്ലാന്റുകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയപ്പോള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന റോപാറിലെയും ലെഹ്ര മൊഹബാത്തിലെയും വൈദ്യുത നിലയങ്ങളില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ യൂണിറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ ഈ സ്വകാര്യ പ്ലാന്റുകള്‍ അവയുടെ പൂര്‍ണ ശേഷിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാത്തത്?’- സമരക്കാർ ചോദിച്ചു.

‘കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ നടത്തുന്ന ഊര്‍ജ നിലയങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ അവരുടെ സ്വന്തം ഊർജ നിലയങ്ങള്‍ അടച്ചുപൂട്ടുകയും കര്‍ഷകരില്‍നിന്ന് അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കുന്ന ഈ സ്വകാര്യ പ്ലാന്റുകള്‍ മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിനാലാണിത്. സര്‍ക്കാര്‍ വൈദ്യുത നിലയങ്ങള്‍ യൂണിറ്റിന് 2 രൂപ നിരക്കില്‍ വൈദ്യുതി ഈടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ യൂണിറ്റിന് 10-12 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത്.

അവര്‍ കര്‍ഷകരെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഈ മൂന്ന് കര്‍ഷക നിയമങ്ങളിലൂടെ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയും കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങള്‍ അനുവദിക്കില്ല. മോദി സര്‍ക്കാരും അമരീന്ദര്‍ സര്‍ക്കാരും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണ്. വൈദ്യുതിക്ഷാമം പഞ്ചാബിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നെന്ന് അവര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു’– പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പറയുന്നു.

വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയെന്ന് സർക്കാർ

റെയില്‍ ഉപരോധം മൂലം കല്‍ക്കരി വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടുവെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും 70 സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യത്തിനു വൈദ്യുതി വേണം. അത് സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ സര്‍ക്കാരിന്റേതോ ആകാം. സ്വകാര്യമേഖലയിലെ പ്ലാന്റുകളിലെ ചെലവ് വളരെ കുറവാണ്’– ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നു. നിര്‍ദിഷ്ട വൈദ്യുതി (ഭേദഗതി) ബില്ലിന് എതിരാണ് പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാരെന്നും ഇതിനെതിരെ നിയമസഭയില്‍ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

