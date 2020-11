‘ബൈഡൻ അധികാരത്തില്‍ കയറുന്നതിനു മുൻപ് 70,000 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചേക്കും’

വാഷിങ്ടൻ∙ കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രധാന മുൻ‌ഗണനയായിരിക്കുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച നിയുക്ത യു‌എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ, ജനുവരി 20ന് അധികാരത്തിലേറുന്നതിനു മുൻപ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയർന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രണ്ടുമാസംകൊണ്ട് 8 മില്യൺ കേസുകളും 70,000 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അതായത്, രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ 80 ശതമാനവും മരണത്തിൽ 29 ശതമാനത്തിന്റെയും വർധന.

നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് കൂടുതൽ കർശനവും ഏകോപിതവുമായ നടപടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതു മാത്രമാണ് ഫലം മാറ്റാനുള്ള ഏക മാർഗമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു. ശൈത്യകാലം വെല്ലുവിളി കൂട്ടുന്നു. പകർച്ചവ്യാധി വസന്തകാലത്തേക്കാൾ മോശമായിരിക്കും– യേൽ സർവകലാശാലയിലെ എപ്പിഡെമിയോളജി പ്രൊഫസർ ഗ്രെഗ് ഗോൺസാൽവസ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡിന്റെ ആദ്യ തരംഗം വലിയ തീരദേശ നഗരങ്ങളിലും നഴ്സിങ് ഹോമുകളിലും പടർന്നു. രണ്ടാമത്തെ തരംഗം ഉൾനാടൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വ്യാപിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ തരംഗം യുഎസിലെ പലയിടത്തും വ്യാപിച്ചു. ഈ ആഴ്ച 10 മില്യൺ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബുധനാഴ്ച മാത്രം 125,000 കേസുകളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഫലത്തിൽ, ജനുവരി 20 ആകുമ്പോഴേക്കും രാജ്യത്ത് 8 മില്യൺ മുതൽ 13 മില്യൺ വരെ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കും. ഇക്കാലയളവില്‍ 70,000 മുതൽ 1,50,000 വരെ ആളുകൾ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതുവരെ യുഎസില്‍ 2,44,250 പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

