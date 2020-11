രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 44,684 പേർക്ക് കോവിഡ്; 520 മരണം

ന്യൂഡൽ‌ഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 44,684 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 87,73,479 ആയി ഉയർന്നു. ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ 520 പേർ കൂടി രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണം 1,29,188 ആയി.

ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നിലവിൽ 4,80,719 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. ഇന്നലെ 47,992 പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടതോടെ ഇതുവരെ ആകെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 81,63,572 ആയി. ഇന്നലെ മാത്രം 9,29,491 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഐസിഎംആർ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ പരിശോധിച്ച സാംപിളുകളുടെ എണ്ണം 12,40,31,230 ആയി.



മഹാരാഷ്ട്രിയിൽ നിലവിൽ 85,045 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലാണ്. ഇവിടെ 45,809 പേർ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ 44,329 പേരാണ് നിലവിലെ രോഗബാധിതർ. 7,423 പേർക്ക് ഇവിടെ ജീവൻ നഷ്ടമായി.



