കോഴിക്കോട്∙ കാരാട്ട് ഫൈസല്‍ കൊടുവളളി നഗരസഭയില്‍ വീണ്ടും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മല്‍സരിക്കും. 15ാം ഡിവിഷന്‍ ചുണ്ടപ്പുറം വാര്‍ഡിലാണ് ഫൈസല്‍ മത്സരിക്കുന്നത്. സ്വര്‍ണക്കടത്തുകേസില്‍ ഫൈസലിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യംചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Karat Faisal to contest in Koduvally as ldf candidate