ഫൈസർ വാക്സീൻ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തടയും; അവകാശവാദവുമായി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

വാഷിങ്ടൻ∙ ബഹുരാഷ്ട്ര മരുന്നുകമ്പനിയായ ഫൈസർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സീൻ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തടയുമെന്ന അവകാശവാദമുമായി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. വാക്സീൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഉഗുർ സഹിനാണ് അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ‘ഈ വാക്സീൻ ഉപയോഗിച്ച് കോവിഡിനെ തടയാനാകുമോയെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ എന്റെ മറുപടി സാധിക്കും എന്നാണ്’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിലേക്ക് വൈറസ് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വാക്സീൻ തടസം സൃഷ്ടിക്കും. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ടി സെല്ലുകൾ അവയെ തകർക്കും. വൈറസിനെ തടയാൻ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കും. ഇതിനെതിരെ പ്രതിരോധിച്ചു നിൽക്കാൻ വൈറസിനു സാധിക്കില്ലെന്നു ബോധ്യമുണ്ട്.’ – ഉഗുർ സഹിൻ വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡിന് എതിരെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വാക്സീൻ 90 ശതമാനത്തിലേറെ ഫലപ്രദമാണെന്നു ഫൈസർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ജർമൻ പങ്കാളിയായ ബയോടെക്കുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ വാക്സീന് ഗൗരവമേറിയ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനായി യുഎസ് അധികൃതരുടെ അനുമതി ഈ മാസം തന്നെ തേടുമെന്നും ഫൈസർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ (എഫ്ഡിഎ) അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ വാക്സീൻ പുറത്തിറക്കാനാവൂ.

വാക്സീൻ എത്രകാലമാണ് പ്രതിരോധം നൽകുക എന്ന കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ വ്യക്തതയായിട്ടില്ല. ഒരുവർഷം സംരക്ഷണം കിട്ടുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. 130 കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ 2021ൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുമെന്നു കമ്പനി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Scientist Behind Pfizer's Covid-19 Vaccine Claims 'It Will Stop the Pandemic'