കോടിയേരി ഇനി ഓഫിസിൽ വരിക ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ്; മുറി മാറാതെ പുതിയ സെക്രട്ടറി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യദിനം ശാന്തമായിരുന്നു പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനമായ എകെജി സെന്‍ററിൽ. പുതിയ സെക്രട്ടറിയായ എ.വിജയരാഘവന്‍ രാവിലെ ഒന്‍പതേകാലോടെ എതിര്‍വശത്തുള്ള ചിന്തയുടെ ഫ്ലാറ്റില്‍നിന്നു പതിവുപോലെ നടന്ന് പാര്‍ട്ടി ഓഫിസിലെത്തി. മാധ്യമങ്ങള്‍ പിന്നാലെ കൂടിയെങ്കിലും ഒരു പ്രതികരണത്തിനും പുതിയ സെക്രട്ടറി തയാറായില്ല.

കോടിയേരി പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനി എത്തുക ചികില്‍സ പൂര്‍ണമായും കഴിഞ്ഞ ശേഷമെന്നാണ് ഓഫിസ് നല്‍കുന്ന വിവരം. പുതിയ സെക്രട്ടറി വന്നെങ്കിലും പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ഇരിപ്പ് മാറ്റിയിട്ടില്ല. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗത്തിന് അനുവദിച്ചിരുന്ന മുറിയില്‍ തന്നെയാണു വിജയരാഘവന്‍ ഇരിക്കുന്നത്. കോടിയേരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുറി അ‍ടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്.

സാധാരണ എതിര്‍വശത്ത ഫ്ലാറ്റില്‍നിന്നു നടന്നുവരാറുള്ള പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം.എ.ബേബി കാറിലാണു പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്തേക്കു വന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള എസ്.രാമചന്ദ്രന്‍ പിള്ളയും പതിവുപോലെ എത്തി. സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന എം.വി.ഗോവിന്ദനും ദീപാവലി ദിവസം പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് സജീവമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നേതാക്കള്‍ക്കിടിയല്‍ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം ഉണ്ടായില്ല.

English Summary : Kodiyeri Balakrishnan will back to office only after treatment