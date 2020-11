ബൈഡൻ ജയിച്ചത് വ്യാജമാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ മാത്രം: ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡൻ വ്യാജമാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ മാത്രമാണ് ജയിച്ചതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇതുവരെ തോൽവി സമ്മതിക്കാത്ത ട്രംപ്, ഭരണമാറ്റത്തിന്റെ സൂചന ഉയർന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.



‘വ്യാജ മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്. ഞാൻ ഒന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല! ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം നടന്നു.– ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. തോൽവി സമ്മതിക്കാത്ത ട്രംപ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം നടന്നെന്ന ആരോപണം ആവർത്തിക്കുകയാണ്.

English Summary: He only won in the eyes of the fake news media: Donald Trump