സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി: ചൈനയോട് 270 കോടി ഡോളർ സഹായം ചോദിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ ചൈനയിൽ നിന്ന് 270 കോടി ഡോളർ സാമ്പത്തികസഹായം വാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി പാക്കിസ്ഥാൻ. ചൈന– പാക്കിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ (സിപിഇസി) ആദ്യഘട്ട നിർമാണത്തിനായാണ് സഹായം തേടുന്നത്. ഇടനാഴിയുടെ ഭാഗമായ പെഷവാറിൽനിന്ന് കറാച്ചി വരെയുള്ള 1,872 കിലോമീറ്റർ റെയിൽപാതയുടെ വികസനത്തിനാണ് തുക. പദ്ധതിയുടെ ആറാമത് ചേർന്ന ഫിനാൻസിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് വായ്പ തേടാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

പദ്ധതിയിൽ ആകെ 600 കോടി ഡോളറാണ് ചൈനയുടെ വാഗ്ദാനം. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വൻ തകർച്ച നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വായ്പ തേടിയത്. അടുത്ത വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ബജറ്റിന്റെ അന്തിമ രൂപകൽപന ഈമാസം അവസാനം തന്നെ ചൈന നിർവഹിക്കുമെന്നതിനാൽ അടുത്താഴ്ച തന്നെ ചൈനയെ ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യം അറിയിക്കാനാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ തീരുമാനം.

ഏപ്രിൽ ആദ്യം, ഒരു ശതമാനം പലിശയിൽ വായ്പ ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ അപേക്ഷയ്ക്ക് ചൈന ഇതുവരെ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ പലിശനിരക്കിൽ വായ്പ നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ചൈന അനൗദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചെന്നാണ് സൂചന.

English Summary: Pak To Seek $ 2.7 Billion From China For Belt And Road Project: Report