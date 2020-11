മുംബൈയിൽ പാർട്ടിക്കിടെ യുവതിയെ കൂട്ടബലാൽസംഗത്തിന് ഇരയാക്കി

മുംബൈ∙ പാര്‍ട്ടിക്കിടെ മൂന്നു പേർ ചേർന്ന് തന്നെ കൂട്ടബലാൽസംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി യുവതിയുടെ പരാതി. മുംബൈ അന്ധേരിയിലെ ഹോട്ടലിൽവച്ച് ഈമാസം എട്ടിന് മൂന്നു പേർ ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരിയായ യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഞായറാഴ്ചയാണ് യുവതി പൊലീസിന് പരാതി നൽകിയത്.

പ്രതികളായ അവിനാഷ് പങ്ഗേകർ (28), ശിശിർ (27), തേജസ് (25) എന്നിവർക്കു വേണ്ടി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. അവിനാഷിന്റെ വിവാഹനിശ്ചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണ് മുംബൈയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. മറ്റു രണ്ടു സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം തന്നെയും പാർട്ടിയിലേക്കു ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ വച്ച് അവിനാഷ് തന്നെ നിർബന്ധിച്ച് മദ്യ കഴിപ്പിച്ചു. മറ്റു രണ്ടു യുവതികളും പോയതിനു ശേഷം മൂന്നു പ്രതികളും ചേർന്ന് തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

തനിക്കു സംഭവിച്ച ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം യുവതി ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ശനിയാഴ്ചയാണ് കുടുംബത്തോട് വിവരം പറയുന്നത്. ഞായറാഴ്ച സഹർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ യുവതി പരാതി നൽകി. യുവതിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കി.

English Summary: 22-year-old Woman Gang-raped by Three Men During Engagement Party at Mumbai Hotel