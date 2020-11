പാക്ക് ലോഞ്ച് പാഡുകളിൽ 300 ഭീകരർ; നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങൾ തകർത്തു: ബിഎസ്എഫ്

ശ്രീനഗർ∙ അതിർത്തിയോടു ചേര്‍ന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഓരോ ലോഞ്ചിങ് പാഡിലും മുന്നൂറോളം ഭീകരർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതിർത്തി രക്ഷാസേന (ബിഎസ്എഫ്) ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ രാജേഷ് മിശ്ര. 200 മുതൽ 300 വരെ ഭീകരരാകാം ഓരോ ലോഞ്ച് പാഡിലുമുണ്ടാകുക. ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറുന്നതിനുള്ള അവരുടെ ഓരോ ശ്രമങ്ങളും സുരക്ഷസേന തകർത്തുവെന്നും മിശ്ര പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാന്റെ തുടർച്ചയായ വെടിനിർത്തൽ ലംഘനങ്ങളെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾക്ക് വീടകൾ തകരുന്നതടക്കം ഒട്ടേറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു പാക്ക് പ്രകോപനങ്ങളോടുള്ള രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന്റെ നിലപാട് തേടിയുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി മിശ്ര പറഞ്ഞു.‌‌

നവംബർ 13ന് ജമ്മുകശ്മീരിൽ നടന്ന രണ്ടു വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായി മൂന്നു ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഉറി സെക്ടറിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ രണ്ടു പേരും ഗുരേസ് സെക്ടറിൽ ഒരാളു മരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Around 300 Terrorists Present At Each Launching Pad Of Pakistan: BSF