കോവിഡ് രോഗിയായ യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം; പരാതി: 'കള്ളം പറഞ്ഞ് ആളില്ലാത്ത നിലയിലെത്തിച്ചു'

കോഴിക്കോട് ∙ കോവിഡ് രോഗിയായ യുവതിയെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരന്‍ പീ‍ഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് പരാതി. കോഴിക്കോട് ഉള്ള്യേരി മലബാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ കോവിഡ് സെന്ററില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന യുവതിയാണ് പൊലീസിനെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനാണെന്നു പറഞ്ഞ് കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. അത്തോളി പൊലീസ് യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. ആശുപത്രി അധികൃതരും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

ജീവനക്കാരന്‍ ആദ്യം ഫോണില്‍ ശല്യം ചെയ്തുവെന്നു പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞു. പിന്നീട് കള്ളം പറഞ്ഞ് ആളില്ലാത്ത നിലയിലെത്തിച്ചെന്നും ലിഫ്റ്റില്‍ വച്ച് പിടിച്ചു തള്ളിയെന്നും പരാതിക്കാരി വ്യക്തമാക്കി. ഡോക്ടറോടും മറ്റും പറഞ്ഞിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ല. എന്നാല്‍ രേഖാമൂലം പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചത്.

English Summary: Hospital staff tried to molest Covid patient in hospital at Kozhikode