വാക്സീൻ 94.5% ഫലപ്രദമെന്ന് മോഡേർണ; ഡിസംബറിൽ യുഎസ് അനുമതി നൽകും?

വാഷിങ്ടൻ∙ മോഡേർണയുടെ കോവിഡ്–19 വാക്സീൻ 94.5% ഫലപ്രദമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ആഭ്യന്തര ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിലെ ഫലത്തിൽനിന്നുള്ള വിവരം മോഡേർണ തന്നെയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. നേരത്തെ ഫൈസറിന്റെ വാക്സീനും 90 ശതമാനത്തിലധികം ഫലപ്രദമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഡിസംബറിൽ ഇരു വാക്സീനുകൾക്കും യുഎസ് അടിയന്തരാനുമതി നൽകിയേക്കുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടുകൂടി 60 മില്യണിലധികം ഡോസ് വാക്സീനുകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടിവരും. രാജ്യത്തെ 330 മില്യൻ ജനങ്ങൾക്കായി ഒരു ബില്യണോളം ഡോസ് വാക്സീനുകൾ യുഎസ് വാങ്ങിയേക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.



മെസഞ്ചർ ആർഎൻഎ (എംആർഎൻഎ) എന്ന പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ രണ്ടു വാക്സീനുകളും വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാക്സീൻ നമുക്ക് ലഭ്യമാകാൻ പോകുകയാണെന്ന് മോഡേർണ പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റീഫൻ ഹോഗ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സിനോടു പറഞ്ഞു.

മോഡേർണയുടെ വാക്സീന്റെ മറ്റൊരു മേന്മയെന്നത് ഫൈസറിന്റേതുപോലെ സൂക്ഷിക്കാൻ അതിശക്തമായ ശീതീകരണ സംവിധാനം ആവശ്യമില്ലെന്നതാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ താപനിലയായ 2–8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 30 ദിവസം വരെ സൂക്ഷിക്കാം. മൈനസ് 20 ഡിഗ്രി താപനിലയിൽ ആറു മാസം വരെയും സൂക്ഷിക്കാം. അതേസമയം, ഫൈസറിന്റെ വാക്സീൻ മൈനസ് 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മാത്രമേ സൂക്ഷിക്കാനാകൂ. നിലവിൽ ഈ താപനില അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ശൈത്യകാലത്താണ് ഉണ്ടാവുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ താപനിലയിൽ പരമാവധി അഞ്ച് ദിവസം മാത്രമേ സൂക്ഷിക്കാനാകൂ.

