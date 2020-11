‘ആറ്റിൽ എന്തോ വീഴുന്ന ശബ്ദം, പെൺകുട്ടികളുടെ നിലവിളി’; തിരച്ചിൽ തുടരും

വൈക്കം ∙ മുറിഞ്ഞപുഴ പാലത്തിൽനിന്നു മൂവാറ്റുപുഴയാറിലേക്ക് 2 യുവതികൾ ചാടിയെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്നു ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുതൽ നടത്തുന്ന തിരച്ചിലിനു ഫലമില്ല. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴരയോടെ, നടന്നെത്തിയ രണ്ടു യുവതികൾ പാലത്തിൽനിന്ന് ആറ്റിലേക്കു ചാടിയെന്ന വിവരത്തെത്തുടർന്നാണു പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ സ്കൂബ ടീമും തിരച്ചിൽ തുടങ്ങിയത്.



ആറ്റിൽ എന്തോ വീഴുന്ന ശബ്ദവും നിലവിളിയും കേട്ടതായി പാലത്തിനു സമീപം താമസിക്കുന്ന കാവിൽ പുത്തൻപുരയിൽ സീതാലക്ഷ്മി പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. വാഹനങ്ങളിൽ മാലിന്യം എത്തിച്ചു പാലത്തിൽനിന്ന് ആറ്റിലേക്കു വലിച്ചെറിയുന്നത് ഇവിടെ പതിവാണ്. ഇതിന്റെ ശബ്ദമാണെന്ന് ആദ്യം കരുതി. തൊട്ടു പിന്നാലെ ഒന്നിലധികം പെൺകുട്ടികളുടെ നിലവിളി കേട്ടതോടെയാണ് ആരോ ആറ്റിൽ വീണതാകാമെന്നു സംശയം തോന്നിയതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

ഇരുട്ടായതിനാൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. വൈക്കം പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പാലത്തിൽനിന്ന് ഒരു ജോടി ചെരിപ്പും തൂവാലയും കണ്ടെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ 13നു കൊല്ലം ചടയമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിന്ന് 21 വയസ്സുള്ള 2 യുവതികളെ കാണാതായിരുന്നു. കാണാതായ യുവതികളിൽ ഒരാളുടേതാണ് ചെരിപ്പെന്ന് ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾ സ്ഥലത്തെത്തി. അഞ്ചൽ കോളജിലെ ബിഎ വിദ്യാർഥികളായ പെൺകുട്ടികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനെന്നു പറഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നീട് കാണാതാവുകയായിരുന്നു.പാലത്തിനു താഴെ നല്ല ആഴവും ഒഴുക്കുമുള്ളതിനാൽ തിരച്ചിലും ദുഷ്കരമാണ്. പുഴയിൽ പരിചയമുള്ള നാട്ടുകാരുടെയും സഹായത്തോടെ തിരച്ചില്‍ തുടരാനാണു തീരുമാനം.

