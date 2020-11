‘സിദ്ധിഖ് കാപ്പനെ കാണാതെ എങ്ങനെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും?’; കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടിസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ മലയാളി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ സിദ്ധിഖ് കാപ്പന്‍റെ അറസ്റ്റിനെതിരെ പത്രപ്രവര്‍ത്തക യൂണിയന്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടിസ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഹര്‍ജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ഹര്‍ജിയുമായി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്ഡെ ഇന്ന് വീണ്ടും ആരാഞ്ഞു.



സിദ്ധിഖ് കാപ്പനെ കാണാന്‍ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പിന്നെയെങ്ങനെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അഭിഭാഷകനായ കപില്‍ സിബല്‍ ചോദിച്ചു. എഫ്ഐആറില്‍ സിദ്ധിഖ് കാപ്പനെതിരെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് 40 ദിവസത്തിലേറെയായി ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ അറസ്റ്റില്‍ സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ ഇടപെട്ടതും സിബല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടര്‍ന്നാണ് കോടതി നോട്ടിസയക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

