യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതായി വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

വാഷ്ങ്ടൺ∙ യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ വിജയിച്ചതായി വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ട്വിറ്ററിലാണ് വിജയിച്ചുവെന്നറിയിച്ച് ട്രംപ് കുറിപ്പിട്ടത്. ഈ മാസം മൂന്നിന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ഡമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡൻ വിജയിച്ചെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാൻ ട്രംപ് ഇതുവരെ തയാറായില്ല. കൃത്രിമം കാട്ടിയാണ് ബൈഡൻ വിജയിച്ചതെന്ന് ട്രംപ് വീണ്ടും ആരോപിച്ചു.

ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് ട്രംപിന്റെ അനുയായികൾ ഒട്ടേറെ പരാതികൾ നൽകിയെങ്കിലും വ്യക്തമായ െതളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ അവയെല്ലാം തള്ളി. ട്രംപിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് മില്യൻ മഗാ(െമയ്ക്ക് അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് എഗെയ്ൻ) മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. ബൈഡന്റെ അനുയായികളും തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ മാർച്ച് അക്രമാസക്തമായി.

വോട്ടെടുപ്പ് കൃത്രിമത്തിനെതിരെ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ വേണ്ട പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പരാതിപ്പെട്ടു. ജോ ബൈഡൻ വ്യാജമാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ മാത്രമാണ് ജയിച്ചതെന്ന് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ‘ഞാൻ ഒന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല! ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം നടന്നു’ അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

