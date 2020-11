വാക്സീൻ പെട്ടെന്നു വന്നാലും ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും 2021ൽ ലഭ്യമാകില്ല: യുകെ

ലണ്ടൻ∙ കോവി‍ഡ്–19ന് എതിരെയുള്ള വാക്സീൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് യാഥാർഥ്യമായാലും 2021ൽ യുകെയിലെ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ലഭ്യമാകില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി. വാക്സീൻ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും നൽകാനായി സർക്കാർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണെന്നും സ്കൈ ന്യൂസിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മന്ത്രി മാറ്റ് ഹാൻകോക് പറഞ്ഞു.

മാത്രമല്ല, ക്രിസ്മസിന് ആളുകൾക്കു പരസ്പരം കാണുന്നതിനുള്ള നിയമ പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ക്രിസ്മസിന് എത്രയും സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാമോ അത്രയും സാധാരണമായിത്തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും. ക്രിസ്മസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ കെയർ ഹോമുകളിലും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാനെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, യുകെയിൽ ലോക്ഡൗൺ ഡിസംബർ 2ന് അവസാനിപ്പിക്കുമോ എന്ന ബിബിസി ലേഖകന്റെ ചോദ്യത്തിന് ‘അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത് വളരെ നേരത്തെയായിപ്പോകുമെന്നു പേടിക്കുന്നു’ എന്നാണ് ഹാൻകോക് മറുപടി നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പോലും വലിയ തോതിൽ കേസുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ലോക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കുണ്ട്. അകലം പാലിക്കൽ, ഐസലേഷൻ തുടങ്ങിയവ കർശനമായി പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Most People Won't Be Vaccinated Against COVID-19 Until 2021: UK