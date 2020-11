ട്രംപിന്റെ ചൈനാനയം ബൈഡൻ പൂർണമായി തിരുത്തുമോ?; ‘ചെറിയൊരു മയമുണ്ടായേക്കും’

ഹോങ്കോങ് ∙ തന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും ചൈനയെ ‘തകർക്കാൻ’ ആയിരുന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ശ്രമിച്ചത്. കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും കൊണ്ട് ചൈനയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി. ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടു സാമ്പത്തിക ശക്തികളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഇടയ്ക്കിടെ ലോകം സാക്ഷിയായി. നാലു വർഷത്തിനുശേഷം അമേരിക്കയ്ക്കു പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ കിട്ടുകയാണ്. ജോ ബൈഡന്റെ കൈകളിലേക്കു ഭരണചക്രം കിട്ടുമ്പോൾ ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാതലായ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ?

ചൈനയും യുഎസും മാത്രമല്ല, മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. യുഎസിന്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിനു ട്രംപിനേക്കാൾ കടുത്ത നയങ്ങൾ ബൈഡനു സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണു പൊതു വിലയിരുത്തൽ. എങ്കിലും ചെറിയൊരു മയമുണ്ടായേക്കാം എന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മുൻ അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കൂടുതൽ അനുഭാവ പൂർണമായ നിലപാടാണു ബൈഡൻ ചൈനയോട് എടുക്കുകയെന്നാണു ചില വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ബറാക് ഒബാമയുടെ ഭരണകാലത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ബൈഡൻ ചൈനയെ അത്ര വലിയ ശത്രുവായല്ല കണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം.



യുഎസ്– ചൈന ബന്ധത്തിലെ വിള്ളലുകൾ മായ്ച്ച് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ഊഷ്മളത നിറയ്ക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ. അത്ര പ്രതീക്ഷയൊന്നും വേണ്ടെന്നാണു ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ‘ബൈഡന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം യുഎസ്– ചൈന ബന്ധത്തെ പഴയതു പോലെയാക്കുമെന്ന വ്യാമോഹമൊന്നും വേണ്ട. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദുർബലമാകുമെന്നുമില്ല. എങ്കിലും ചൈനയുമായുള്ള യുഎസിന്റെ മത്സരം കൂടാനാണു സാധ്യത’– ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് ഞായറാഴ്ചത്തെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഔദ്യോഗികമായി ചൈനയുടേത് ഉൾപ്പെടെ ഒരു രാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുമുള്ള വിദേശനയത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താവനകളൊന്നും നിയുക്ത പ്രസിഡന്റിന്റെ സംഘം പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല.



ഷി ചിൻപിങ്, ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

ഒബാമ ഭരണത്തിൽ, 2009–2017 വരെ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബൈഡൻ ബെയ്ജിങ്ങിനോടു നല്ല അടുപ്പമാണു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. സാമ്പത്തികമായും സൈനികമായും ചൈന ശക്തിയാർജിച്ചിരുന്ന അക്കാലത്ത്, ഏറ്റുമുട്ടലിന്റേതല്ല സഹകരണത്തിന്റേതായ പാതയാണു യുഎസ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിൽ ബൈഡനും നിർണായക പങ്കുണ്ട്. രണ്ടും രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം 21–ാം നൂറ്റാണ്ടിനെ രൂപപ്പെടുത്തുമെന്നും അതു ബാക്കി ലോകത്തിനു നിർണായകമാണെന്നുമാണ് ഒബാമ എടുത്തിരുന്ന നിലപാട്. ഒബാമയുടെ പല നയങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നേടി ബൈഡൻ ഒരുപാട് തവണ ബെയ്ജിങ്ങിലേക്കു വിമാനം കയറി.



2013ലെ ഒരു യാത്രയിൽ ബൈഡനെ, പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് ‘ചൈനയുടെ പഴയ സുഹൃത്ത്’ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 45 മിനിറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സംഭാഷണം രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു. എന്നാൽ, അമേരിക്കയുടെ മുഖ്യപങ്കാളി എന്നതിൽനിന്നു മുഖ്യശത്രു എന്ന നിലയിലേക്കു സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ചൈന മാറിയതു ബൈഡനു കാണാതിരിക്കാനാവില്ല. ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തികം, സുരക്ഷ, മനുഷ്യാവകാശം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സുതാര്യവും ശക്തവും സുസ്ഥിരവുമായ നയമാണു ഡമോക്രാറ്റുകളുടേത് എന്നാണു പ്രചാരണത്തിനിടെ പാർട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ചൈന രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പെരുമാറണമെന്നു ട്രംപുമായുള്ള സംവാദത്തിനിടെ ബൈഡൻ ഓർമിപ്പിച്ചു.



ചൈനയുമായി ട്രംപ് തുടങ്ങിവച്ച സാങ്കേതികവിദ്യാ യുദ്ധത്തെ ബൈഡനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായാണു സൂചന. ടിക്ടോക് ആപ്പ് നിരോധിക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണു ബൈഡനും പ്രതികരിച്ചത്. 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ചൈനയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടെന്ന നിലപാടിനോടും പിന്തുണയാണ്. സുരക്ഷിതമായ 5ജി സാങ്കേതികത ലഭ്യമാക്കാനും സൈബർ ഭീഷണികളെ നേരിടാനും സഖ്യരാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് ബൈഡൻ ക്യാംപ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ദക്ഷിണ ചൈന ക‍ടൽ, തയ്‌വാൻ, സിൻജിയാങ്, ഹോങ്കോങ് വിഷയങ്ങളിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരായ ട്രംപിന്റെ നയങ്ങളെ ബൈഡൻ പൂർണമായി എതിർക്കുന്നില്ല. ട്രംപിനേക്കാൾ മര്യാദയോടെയും എന്നാൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെയും ചൈനയെ ബൈഡൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നാണു കരുതാനാവുക.



