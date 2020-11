വാക്സീൻ കൊണ്ടുമാത്രം കോവിഡിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ല: ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ മേധാവി

ജനീവ∙ വാക്സീൻ കൊണ്ടുമാത്രം കോവിഡ്–19 മഹാമാരിക്ക് തടയിടാനാകില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ). 5.40 കോടി ജനങ്ങളെ ബാധിച്ച്, 13 ലക്ഷത്തോളം ജീവനുകൾ കവർന്ന കൊറോണ വൈറസിന്റെ പോക്കിനെ അത്രയെളുപ്പം ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ മേധാവി ടെഡ്രോസ് അദാനം ഗബ്രിയോസിസിന്റെ നിലപാട്.

വൈറസിനെതിരെ പോരാടുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് വാക്സീൻ. നിലവിലുള്ള മറ്റുള്ളവയ്ക്കൊപ്പം ഇവയും ചേർന്ന് വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകും. അല്ലാതെ അവയ്ക്കു പകരമാകില്ല വാക്സീനുകളെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാക്സീൻ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് മഹാമാരിയെ ഇല്ലാതാക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ശനിയാഴ്ച മാത്രം 6,60,905 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച 6,45,410 കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നവംബർ ഏഴിനായിരുന്നു ഇതിനുമുൻപ് ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് – 6,14,013 കേസുകൾ.

‘ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വാക്സീൻ നൽകുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, പ്രായമായവർ, മറ്റു ഹൈ റിസ്ക് ജനവിഭാഗം എന്നിവർക്ക് ആയിരിക്കണം. ഇതു മരണം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരികയും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായകമാകും. എന്നാൽ ഈ നീക്കം കുറേക്കൂടി സമയം വൈറസിനു നൽകും. നിരീക്ഷണം തുടരണം. ജനങ്ങളെ പിന്നെയും ടെസ്റ്റുകൾക്കു വിധേയമാക്കണം. ഐസലേഷനും സംരക്ഷണവും തുടരണം. സമ്പർക്കം കണ്ടെത്തണം തുടങ്ങിയവ പിന്നെയും ചെയ്യേണ്ടിവരും’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Vaccine Will Not Be Enough To Stop Pandemic: WHO Chief