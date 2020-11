രോഗികൾ കുറയുന്നു; ഒറ്റദിനം രോഗബാധിതർ 29,000: ചികിൽസയിൽ നാലര ലക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ ദിവസേനയുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 29,164 പുതിയ കേസുകൾ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. നാലു മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പതിനായിരത്തിൽ താഴെ എത്തുന്നത്.

അതേസമയം, കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതരായവരുടെ എണ്ണം 88,74,291 ആയി. 4,53,401 പേർ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ചികിൽസയിലുള്ളത്. 82,90,371 പേരും രോഗമുക്തരായിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ, കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും നേരിയ കുറവുണ്ട്. 449 പേരാണ് ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ മരണസംഖ്യ 1,30,519 ആയി. ഡൽഹിയെയാണ് കോവിഡ് ഏറ്റവും മോശമായി ബാധിച്ചത്. 99 മരണവും 3,797 പുതിയ കേസുകളുമാണ് ഇവിടെ 24 മണിക്കൂറിനിടെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആകെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ 49 ശതമാനവും ഡൽഹി, കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നാണ്. ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര (60), ബംഗാൾ (53), ഛത്തീസ്ഗഡ് (26), പഞ്ചാബ് (22) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവുമധികം മരണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

