നേതാക്കളുടെ പേരുപറയാൻ പറഞ്ഞില്ല; വാദം ദുരുദ്ദേശ്യപരം: ഇഡിയുടെ മറുപടി

തിരുവനന്തപുരം∙ എം. ശിവശങ്കറിന്‍റെ ആരോപണം തള്ളി എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേരു പറയാന്‍ ശിവശങ്കറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും വാദം ദുരുദ്ദേശ്യപരമെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു. പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം കോടതിയില്‍ നല്‍കും. ശിവശങ്കറിന്റെ പുതിയ വാദങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കരുതെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു. ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യപേക്ഷയിൽ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് വിധിപറയും.

ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി വിധി പറയാനിരിക്കെ നൽകിയ പ്രതിവാദ കുറിപ്പിലാണ് ശിവശങ്കർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേരു പറയാത്തതുകൊണ്ടാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) തന്നെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതെന്ന് കാര്യം അറിയിച്ചത്. ചില പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തനിക്ക് കടുത്ത സമ്മർദമുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം രേഖാമൂലം സമർപ്പിച്ച കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.



സ്വപ്ന സുരേഷുമായി താൻ നടത്തിയെന്ന പേരിൽ പറയുന്ന വാട്സാപ് ചാറ്റ് വസ്തുതാരഹിതമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട അദ്ദേഹം, വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങളുടെ പൂർണ രൂപവും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വേണുഗോപാലുമായി നടത്തിയ വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തന്നെ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. സ്വപ്നയുമായി കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, തന്നോട് നികുതിക്കാര്യത്തിൽ സഹായം തേടിയപ്പോഴാണ് വേണുഗോപാലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്നും ശിവശങ്കർ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.



English Summary : ED replies to M Sivasankar's arguments against them