റഷ്യയുടെ മധ്യസ്ഥത: 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രണ്ടാം തവണ വേദി പങ്കിട്ട് മോദിയും ഷീയും

മോസ്‌കോ∙ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മാറ്റിവച്ച ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ ബ്രസീല്‍, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ ഇന്നു വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് വഴി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. രാജ്യാന്തര സ്ഥിരത, പങ്കാളിത്ത സുരക്ഷ, നൂതന വളര്‍ച്ച എന്നിവയ്ക്ക് ബ്രിക്‌സ് കൂട്ടായ്മ എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ വിഷയം. റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിര്‍ പുടിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 12-ാം ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.



യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ സംഘര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കെ റഷ്യയില്‍ അധ്യക്ഷതയില്‍ പത്തു ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിന്‍പിങ്ങും വേദി പങ്കിടുന്നത്. നവംബര്‍ 10ന് ഷാങ്ഹായ് കോ-ഓപ്പറേഷന്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ (എസ്‌സിഒ) യോഗത്തിലും ഇരുവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

നിലവിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയില്‍ ഇന്ത്യക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയില്‍ റഷ്യ നിശബ്ദ മധ്യസ്ഥന്റെ റോള്‍ വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു സൂചന. മോസ്‌കോയില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാര്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിയന്ത്രണരേഖയിലെ പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനുള്ള അഞ്ച് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉരുത്തിരിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചൈനയുമായുള്ള പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരില്‍ എസ്‌സിഒ യോഗം ഇന്ത്യ ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്നാണു കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ റഷ്യ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഇന്ത്യ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുകൂട്ടരുടെയും വിശ്വസ്തനായ പങ്കാളിയാണു റഷ്യയെന്നും കരുത്തുറ്റ യൂറേഷ്യയാണു ലക്ഷ്യമെന്നും റഷ്യന്‍ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: Friend Russia Gets Modi, Xi on Common Platform Twice in Less Than 10 Days Despite LAC Friction