റോ റോ സർവീസിന്റെ ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള പരീക്ഷണ ഓട്ടം വിജയകരം

കൊച്ചി∙ റോ റോ സർവീസിന്റെ ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള പരീക്ഷണ ഓട്ടം വിജയിച്ചു. കൊച്ചുവേളി വരെയാണു ട്രയൽ റൺ നടത്തിയത്. തൃശൂരിലും അങ്കമാലിയിലും റെയിൽവേ മേൽപാലങ്ങളുടെ ഉയരക്കുറവു തടസ്സമായില്ല. ഉയരം കുറഞ്ഞ ലോറികൾ ഇതു വഴി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്നു അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ലോറികളുടെ ഉയരത്തിൽ തയാറാക്കിയ ലോഹ ഫ്രയിം വാഗണിൽ ഘടിപ്പിച്ചാണു പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തിയത്.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ തടസങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഷൊർണൂരിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതെ മംഗളൂരു–തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിൽ റോ റോ ഒാടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഷൊർണൂരിലെ മേൽപാലത്തിന്റെ ഉയരക്കുറവാണു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പാലത്തിന്റെ ഉയരം കൂട്ടുകയോ ട്രാക്കുകൾ താഴ്ത്തുകയോ ചെയ്താൽ റോ റോ ഒാടിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്നാണു റെയിൽവേ പരിശോധിക്കുന്നത്.പാലം പുതുക്കി നിർമിക്കാൻ ചെലവു കൂടുതലായതിനാൽ റെയിൽവേ അതിനു തയാറല്ലെന്ന സൂചനയാണു ലഭിക്കുന്നത്.

പകരം പാളം താഴ്ത്താനുള്ള സാധ്യതയാണു പരിശോധിക്കുന്നത്. കോട്ടയം വഴിയുള്ള ട്രയൽ റൺ ഇന്നു നടക്കും. റോ റോ സർവീസ് വന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളിൽ നിന്നു ചരക്കു ലോറികൾ മാറിക്കിട്ടും. അപകടങ്ങൾ കുറയുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ധന ചെലവിലും കാര്യമായ ലാഭം ലോറി ഉടമകൾക്കു ലഭിക്കും. പൈനാപ്പിൾ കർഷകരും പ്ലൈവുഡ് കമ്പനികളും റോ റോ സർവീസുകളോടു നേരത്തെ തന്നെ താൽപര്യം പ്രകടപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Trial Run of Ro Ro Service through Alappuzha is success