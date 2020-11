ഇറാന്റെ ആണവകേന്ദ്രം ആക്രമിക്കാൻ ട്രംപ് പദ്ധതിയിട്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ

വാഷിങ്ടൻ∙ ഇറാന്റെ പ്രധാന ആണവകേന്ദ്രം ആക്രമിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെപ്പറ്റി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നെന്നും പിന്നീട് ആക്രമണനീക്കം വേണ്ടെന്നു വച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ, കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസ്, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ക്രിസ്റ്റഫർ മില്ലർ, ജനറൽ മാർ മിലെയ്, ജോയിന്റ് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ചെയർമാൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത യോഗമെന്നും ഒരു ഉന്നത യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ‘ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇറാനെ ആക്രമിച്ചാൽ സംഘർഷം വ്യാപകമാകാനുള്ള സാധ്യതയും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ട്രംപിനെ അനുനയിപ്പിച്ചതോടെയാണ് ആക്രമണനീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം, വാർത്തയോടു വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രധാന യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണ പ്ലാന്റിൽനിന്ന് നൂതന സെൻട്രിഫ്യൂജുകളുടെ ആദ്യ കാസ്കേഡ് ഇറാൻ ഭൂഗർഭപ്ലാന്റിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന യുഎൻ ആറ്റമിക് വാച്ച്ഡോഗ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് ആക്രമണ സാധ്യത ആരാഞ്ഞത്.

കരാറനുസരിച്ച് ഇറാനു സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ലോ എൻറിച്ഡ് യുറേനിയം 202.8 കിലോഗ്രാമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇറാന്റെ കൈവശമുള്ളത് 2.4 ടണ്ണാണ്.

ജനുവരിയിൽ യുഎസ് നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ സൈനിക ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനി ബഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപം കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവു പ്രകാരമായിരുന്നു ആക്രമണം. എന്നാൽ വ്യാപക സൈനിക നടപടികൾക്കു മുതിരാതിരുന്ന ട്രംപ്, രാജ്യാന്തര സംഘർഷ മേഖലകളിൽനിന്ന് യുഎസ് സൈനികരെ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ‘അവസാനമില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ’ എന്നു ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന സൈനിക നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിക്കാനായിരുന്നു ഇത്.



