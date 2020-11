മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ ഒന്നൊന്നായി ബിജെപി വിടുന്നു. ഏകനാഥ് ഖഡ്‌സെയ്ക്കു പിന്നാലെ മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന നേതാവുമായ ജയ്‌സിങ്‌റാവു ഗെയ്ക്ക്‌വാദ് പാട്ടീല്‍ ബിജെപിയില്‍നിന്നു രാജിവച്ചതോടെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണു നേതൃത്വം. മറാഠ്‌വാഡ മേഖലയില്‍ ഇതോടെ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണു ബിജെപിക്കു നേരിടേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

‘‘പാര്‍ട്ടിക്കു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തയാറാണ്. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടി അതിനുള്ള അവസരം നല്‍കുന്നില്ല. അതിനാല്‍ രാജിവയ്ക്കുന്നു.’’ – ജയ്‌സിങ്‌റാവു ഗെയ്ക്ക്‌വാദ് പാട്ടീല്‍ പറഞ്ഞു. മുമ്പ് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭകളില്‍ അംഗമായിരുന്നു പാട്ടീല്‍. ‘‘എംപിയോ എംഎല്‍എയോ ആകാന്‍ താല്‍പര്യമില്ല. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ചുമതല നല്‍കണമെന്നു പത്തുവര്‍ഷമായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അതിനുള്ള അവസരം പോലും ബിജെപി നല്‍കുന്നില്ല.’’- പാട്ടീല്‍ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തു പാര്‍ട്ടിയെ വളര്‍ത്താന്‍ അക്ഷീണം പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരെ ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടിക്കു വേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഏകനാഥ് ഖഡ്‌സെ, ജയ്‌സിങ്‌റാവു ഗെയ്ക്ക്‌വാദ്

ജനസംഘത്തിന്റെ കാലഘട്ടം മുതല്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നയാളാണ് ജയ്‌സിങ്‌റാവു ഗെയ്ക്ക്‌വാദ്. ഗോപിനാഥ് മുണ്ടെയ്‌ക്കൊപ്പം മറാഠ്‌വാഡ മേഖലയില്‍ ബിജെപി വളര്‍ത്താന്‍ ഏറെ പ്രവര്‍ത്തിച്ച നേതാവാണ്. ബീഡ് ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍നിന്ന് മൂന്നു തവണ ലോക്‌സഭയിലെത്തി. സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയില്‍ സഹകരണ മന്ത്രിയായും കേന്ദ്രത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സഹമന്ത്രിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രവര്‍ത്തകസമിതി അംഗമാണ്. മുമ്പ് പാര്‍ട്ടിവിട്ട് എന്‍സിപിയില്‍ പോയ ഗെയ്ക്ക്‌വാദ് ഒരു തവണ എന്‍സിപി ടിക്കറ്റില്‍ എംപിയായിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ബിജെപിയിലേക്കു മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മാസം മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഏകനാഥ് ഖഡ്‌സെ ബിജെപി വിട്ട് എന്‍സിപിയില്‍ ചേര്‍ന്നിരുന്നു. കൂടുതല്‍ നേതാക്കള്‍ ബിജെപി വിടുമെന്നു ഖഡ്‌സെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗെയ്ക്ക്‌വാദ് എന്‍സിപിയില്‍ ചേരുമോ എന്നു വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

പിടിമുറുക്കി ഫഡ്‌നാവിസ്, എതിർപ്പ്

ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ ഏകപക്ഷിയമായ പ്രവര്‍ത്തന ശൈലിയില്‍ അതൃപ്തിയുള്ള കൂടൂതല്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ പാര്‍ട്ടി വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹം ഉയരുന്നുണ്ട്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ പിടിവാശിയാണ് ശിവസേനയെ അകറ്റിയതിനും ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കാരണമായതെന്ന ശക്തമായ വിമര്‍ശനമാണ് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ഉദ്ധവ് താക്കറെ സര്‍ക്കാര്‍ താനെ നിലംപൊത്തുമെന്ന് നാഴികയ്ക്കു നാല്‍പതുവട്ടം പറയുന്ന ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബിജെപിയുടെ കാല്‍ച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുകയാണെന്നാണു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

ശിവസേനയും എൻസിപിയും കോൺഗ്രസും ചേർന്നുള്ള മഹാ വികാസ് അഘാഡി തീരുമാനിച്ചാല്‍ ബിജെപി 'ശൂന്യ'മാകുമെന്നും എന്നാല്‍ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലെന്നും എന്‍സിപി നേതാവും മന്ത്രിയുമായ നവാബ് മാലിക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടുതല്‍ ബിജെപി നേതാക്കള്‍ എന്‍സിപിയിലേക്കു വരാന്‍ ഒരുക്കമാണെന്നും അതിന്റെ 'ട്രെയിലര്‍' അടുത്ത ദിവസം റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ രാജി.

മോദി-ഷാ പിന്തുണയില്‍ ഫഡ്‌നാവിസ്

മഹാരാഷ്ട്ര ബിജെപിയില്‍ 2014 വരെ മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗോപിനാഥ് മുണ്ടെയുടെ നേതൃത്വത്തിലും നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും രണ്ടും വിഭാഗങ്ങളാണു ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മുണ്ടെ അന്തരിക്കുകയും ഗഡ്കരി കേന്ദ്രമന്ത്രി ആകുകയും ചെയ്തതോടെ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ നിര്‍ജീവമായി. തുടര്‍ന്ന് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായതോടെ മോദി-ഷാ ദ്വയത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ പുതുനേതൃത്വത്തിന്റെ കാലമായി. ആറു വര്‍ഷത്തിനിപ്പുറം ബിജെപിയില്‍ ഫഡ്‌നാവിസ് ക്യാംപും മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളും എന്ന നിലയിലേക്കാണു വിഭാഗീയത എത്തിനില്‍ക്കുന്നത്.

മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെ ഫഡ്‌നാവിസ് പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന എന്ന കടുത്ത വിമര്‍ശനമാണ് ഒരു വിഭാഗം ഉയര്‍ത്തുന്നത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയം നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ശിവസേനയെ പിണക്കി ഭരണം നഷ്ടപ്പെടാന്‍ കാരണമായത് ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണെന്നും മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നതയുടെ തുടര്‍ച്ചയായാണ് മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഏകനാഥ് ഖഡ്‌സെ പാര്‍ട്ടി വിട്ട് ശരദ് പവാറിനൊപ്പം പോകാന്‍ ചേരാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. താന്‍ പാര്‍ട്ടി വിടാന്‍ ഏകകാരണം ഫഡ്‌നാവിസ് ആണെന്ന് ഖഡ്‌സെ തുറന്നടിച്ചിരുന്നു.

2014ല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്തിയതു മുതല്‍ തനിക്കു വെല്ലുവിളിയാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെയെല്ലാം കൗശലപൂര്‍വം വെട്ടിനിരത്താന്‍ ഫഡ്‌നാവിസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തില്‍ കണ്ണുണ്ടായിരുന്ന ഖഡ്‌സെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റു മന്ത്രിമാരുമായും ശിവസേനാ മന്ത്രിമാരുമായും ആലോചിക്കാതെയാണ് ഫഡ്‌നാവിസ് നിര്‍ണായക തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തിരുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മോദി മോഡല്‍ നടപ്പാക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ അജൻഡ. വിനോദ് താവ്‌ഡെ, സുധീര്‍ മുന്‍ഗന്ദിവര്‍, ചന്ദ്രശേഖര്‍ ബവന്‍കുലെ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെ ഇത്തരത്തിൽ ഒതുക്കിയതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിനു മുമ്പ് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഫഡ്‌നാവിസ് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ വിശ്വസ്തരുടെ സംഘത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഗിരീഷ് മഹാജന്‍, മുന്‍ എന്‍സിപി നേതാവ് പ്രസാദ് ലാഡ്, മുന്‍ എംഎന്‍എസ് നേതാക്കന്മാരായ പ്രവീണ്‍ ദരേക്കര്‍, രാം കദം തുടങ്ങിയവരെ ഫഡ്‌നാവിസ് ഒപ്പം അണിനിരത്തി. അമിത് ഷായുമായി ഏറെ അടുപ്പമുള്ള സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീല്‍ മാത്രമാണ് ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ കളികള്‍ക്കൊപ്പം പിടിച്ചുനിന്നത്.

ഖഡ്‌സെയെപ്പോലെ പാര്‍ട്ടിക്കു വേണ്ടി ഇത്രയേറെ സംഭാവന ചെയ്ത നേതാക്കള്‍ രാജിവയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതേക്കുറിച്ചു നേതൃത്വം ഉറപ്പായും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സുധീര്‍ മുന്‍ഗന്ദിവര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. 2014 മുതല്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ക്കായുള്ള ചിന്തന്‍ ബൈഠക്കുകള്‍ പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കിയതും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മുതിര്‍ന്ന നേതാവായിരുന്ന ഗോപിനാഥ് മുണ്ടെയുടെ മകള്‍ പങ്കജ മുണ്ടെയെ അവഗണിക്കുന്നതില്‍ അണികള്‍ക്കിടയില്‍ കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോള്‍ പങ്കജ മുണ്ടെയുടെ ചില വകുപ്പുകള്‍ ഫഡ്‌നാവിസ് എടുത്തു മാറ്റിയതും വിവാദമായിരുന്നു. ഇക്കുറി പങ്കജയെ നിയമസഭാ കൗണ്‍സിലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്നു കരുതിയെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല. മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെയെല്ലാം അവഗണിച്ച് ഫഡ്‌നാവിസ് ഏകപക്ഷീയമായി കൗണ്‍സിലിലേക്ക് ആളുകളെ നിശ്ചയിച്ചുവെന്ന രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ പങ്കജയ്ക്കും താവ്‌ഡെയ്ക്കും കേന്ദ്രത്തില്‍ ചുമതല നല്‍കിയതോടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി ഒതുങ്ങി.

ഗോപിനാഥ് മുണ്ടെയും പ്രമോദ് മഹാജനും സംസ്ഥാനത്തും എ.ബി. വാജ്‌പേയിയും എല്‍.കെ അഡ്വാനിയും കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ ജനാധിപത്യപരമായാണ് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തിരുന്നതെന്നു മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ പറയുന്നു. ഇപ്പോള്‍ മോദി-ഷാ തന്ത്രങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ള കരു മാത്രമാണ് ഫഡ്‌നാവിസ് എന്നാണു വിമര്‍ശനം. 2013ല്‍ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഭാഗമാകാതെ ബിജെപിയുടെ നേതൃപദവിയിലേക്കെത്തിയ ഫഡ്‌നാവിസ് ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തമായ ഗ്രൂപ്പ് കളിയാണു കളിക്കുന്നതെന്നും മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഭരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയാതിരുന്ന ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ നടപടി കേന്ദ്രത്തിന്റെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമായിരുന്നു. അതേസമയം, ബിഹാറില്‍ ബിജെപി നേടിയ വന്‍വിജയം ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ സ്വാധീനം വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

English Summary: Another BJP leader and former minister quits the party after Eknath Khadse