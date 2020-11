സമുദായ സ്പർധയുണ്ടാക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ; കങ്കണയ്ക്കും സഹോദരിക്കും വീണ്ടും നോട്ടിസ്

മുംബൈ ∙ സമുദായ സ്പർധ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രസ്താവന നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റനൗട്ടിനും സഹോദരി രംഗോലി ചന്ദേലിനും മുംബൈ പൊലീസിന്റെ നോട്ടിസ്. ഈ മാസം 23, 24 തീയതികളിൽ ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിർദേശം. മൂന്നാം തവണയാണ് ഇതേ വിഷയത്തിൽ രണ്ടുപേരോടും ബാന്ദ്ര പൊലീസിനു മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

നേരത്തെ ഒക്ടോബർ 26, 27 തീയതികളിലും അതിനുശേഷം നവംബർ 9, 10 തീയതികളിലും വരണമെന്നു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. രണ്ടു തവണയും കങ്കണയും സഹോദരിയും ഹാജരായില്ല. കുടുംബത്തിൽ ഒരു വിവാഹം നടക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണെന്നും നവംബർ 15നു ശേഷമേ സമയമുണ്ടാകൂ എന്നുമാണു കങ്കണ അറിയിച്ചത്. സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ ശത്രുത വളർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നാണു രണ്ടുപേർക്കും എതിരായ കുറ്റം.



മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒന്നിലേറെ തവണ പൊലീസ് വിളിച്ചിട്ടും വരാൻ കങ്കണയും രംഗോലിയും തയാറാകാത്തതിനു പിന്നിൽ ബിജെപി– ശിവസേന രാഷ്ട്രീയപ്പോരും കാരണമാണെന്നു സൂചയുണ്ട്. നടി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണെന്നും കല്യാണത്തിരക്കിൽ ആണെന്നുമാണ് അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചത്. ബോളിവുഡ് കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടറും ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനറുമായ മുനാവ്വർ അലി സയ്യിദ് നൽകിയ പരാതിയിലാണു പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിനു ബാന്ദ്ര മെട്രൊപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.



English Summary: Kangana Ranaut, Sister Summoned By Mumbai Cops For Third Time