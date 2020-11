ഖുശ്ബുവിന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു: ‘ഭഗവാൻ മുരുകൻ രക്ഷിച്ചു’

ചെന്നൈ∙ നടിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ഖുശ്ബു സുന്ദർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരം ജില്ലയിലെ മേൽമർവത്തൂരില്‍വച്ച് കണ്ടെയ്നർ ലോറിയുമായി ഖുശ്ബു സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിന്റെ ചിത്രം ഖുശ്ബു ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വാഷിങ് മെഷീനുകളുമായി പോകുന്ന ലോറിയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ലോറിയുടെയും കാറിന്റെയും ഡ്രൈവർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ലോറി തന്റെ കാറിലേക്കാണ് ഇടിച്ചതെന്നും വലതുവശത്തെ ലെയ്നിലായിരുന്നു തന്റെ കാർ മുന്നോട്ടുപോയതെന്നും ഖുഷ്ബു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കൂഡല്ലൂർ ജില്ലയിലെ വെട്രി വേൽ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയതായിരുന്നു ഖുശ്ബു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ഭഗവാൻ മുരുകനാണ് രക്ഷിച്ചതെന്നും അവർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

