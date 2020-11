ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് പിടിച്ചുകെട്ടാൻ അമിത് ഷാ; നീക്കങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മഹാമാരി വീണ്ടും പിടിമുറുക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ കേന്ദ്രസഹായം തേടിയതോടെ ന്യൂഡൽഹിയുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ ന‌ട‌പടിയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെട‌ുത്ത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ യോഗത്തിനു ശേഷം നിരവധി നടപടികളാണു രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കിടക്കകളുടെ ലഭ്യതയും ക്രമീകരണവും, കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ അവസ്ഥ, അധിക ഐസിയു കിടക്കകൾ എന്നിവ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വിദഗ്ധരടങ്ങിയ 10 സംഘങ്ങൾ നൂറിലേറെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിച്ചു. കോവിഡ് കുതിപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന നിർദേശങ്ങൾ ഈ സംഘങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കൈമാറും. ഇതോടൊപ്പം വീടുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി സർവേ നടത്താനും കേന്ദ്രത്തിനു പദ്ധതിയുണ്ട്.



ആഴ്ചാവസാനം തുടങ്ങുന്ന സർവേ നവംബർ 25ന് തീർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വക്താവ് പറഞ്ഞു. അടുത്തയാഴ്ചയോടെ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്താനായി മൊബൈൽ ലാബുകൾ രംഗത്തിറക്കാൻ ഐസിഎംആറിന് നിർദേശം നൽകി. നവംബർ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും പ്രതിദിനം 60,000 ആർടി–പിസിആർ പരിശോധനകൾ നടത്താനാണു സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.



ബിഎസ്എഫ്, സിആർപിഎഫ്, എസ്എസ്ബി, ഐടിബിപി, സിഐഎസ്എഫ് എന്നിവയുടെ ഭാഗമായ പുതിയ ബാച്ച് കോവിഡ് പോരാളികളെ ഡൽഹിയിൽ നിയമിച്ചു. സിഎപിഎഫിൽനിന്ന് 45 ഡോക്ടർമാർ, 160 പാരാ മെഡിക്കൽ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരും ഡൽഹിയിൽ എത്തി. കൂടുതൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ വരുംദിവസങ്ങളിൽ എത്തും. ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് 250 വെന്റിലേറ്റർ ഉടൻ എത്തിക്കും. ഡിആർഡിഒ 250 ഐസിയു കിടക്കൾ കൂടി സജ്ജമാക്കും.



ശ്വസനസഹായ യന്ത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയ 35 കിടക്കകളും ഡിആർഡിഒ തയാറാക്കും. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും ഇതേ കിടക്കകൾ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. 800 ആശുപത്രി കിടക്കകളുള്ള കോച്ചുകൾ തയാറാക്കി നൽകുമെന്നു റെയിൽവേയും അറിയിച്ചു. രാജ്യതലസ്ഥാനം വീണ്ടും കോവിഡ് പിടിയിലായതോടെ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും നാലു പേർക്കു വീതമാണു ജീവൻ നഷ്ടമായതെന്നു റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു.



