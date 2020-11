തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തി; പരുക്കേറ്റയാൾ മരിച്ചു: വിഡിയോ

ചെന്നൈ∙പളനിയിൽ വസ്തുവിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനിടെ തിയറ്റർ ഉടമയിൽ നിന്നു വെടിയേറ്റു ചികിത്സയിലിരുന്നയാൾ മരിച്ചു. ഇടുപ്പിൽ വെടിയേറ്റ സുബ്രഹ്മണിയാണു മരിച്ചത്. വെടിവച്ച നടരാജനെ കൊലപാതക്കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വയറിൽ വെടിയേറ്റ പളനിസാമി എന്നയാളും ചികിത്സയിലാണ്.

നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസുകാരനും വ്യവസായിയുമാണ് നടരാജൻ. ഇയാളുടെ അപ്പാർ സ്ട്രീറ്റിലെ വീടിനോടു ചേർന്ന് ഇളങ്കോവൻ എന്നയാൾക്ക് 12 സെന്റ് ഭൂമിയുണ്ട്. സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്റേതാണ് എന്നാണ് നടരാജന്റെ വാദം. ഇതെ ചൊല്ലി നടരാജനും ഇളങ്കോവനും തമ്മിൽ ഏറെക്കാലമായി തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.



പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനെത്തിയതാണ് ഇളങ്കോവന്റെ ബന്ധുക്കളായ സുബ്രഹ്മണിയും, പളനിസാമിയും. എന്നാൽ നടരാജൻ വഴങ്ങാതിരുന്നതോടെ വാക്കേറ്റമായി. മൂവർക്കുമെതിരെ കൈത്തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ കൂടിയതോടെ നടരാജൻ സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നു കടന്നു. ലൈസൻസുള്ള തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണു വെടിവച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഡിണ്ടിഗൽ ഡിഐജി മുത്തുസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം.



English Summary : Movie hall owner arrested after shooting two people over land dispute in Tamil Nadu