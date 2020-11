ഫൈസറിന്റെ കോവിഡ് സാധ്യതാ വാക്സീൻ 95% ഫലപ്രദം; ഉടൻ അനുമതിക്ക് സമർപ്പിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബഹുരാഷ്ട്ര മരുന്നുകമ്പനിയായ ഫൈസർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കോവിഡ് സാധ്യതാ വാക്സീൻ അന്തിമ വിശകലനത്തിൽ 95 ശതമാനം ഫലപ്രദമാണെന്നും റഗുലേറ്ററ്റി അനുമതിക്കായി ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട്. ജർമൻ പങ്കാളിയായ ബയോഎൻടെക്കുമായി ചേർന്നു നടത്തിയ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ വാക്സീനു ഗൗരവമേറിയ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും ഫൈസർ അറിയിച്ചു.

‘വാക്സീന്റെ ആദ്യഡോസ് സ്വീകരിച്ചവരിൽ 28 ദിവസത്തിനുശേഷം 95 ശതമാനത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്നു തെളിഞ്ഞു. കൂടാതെ, യുഎസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ (എഫ്ഡിഎ) അടിയന്തര അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു. വരുംദിവസങ്ങളിൽ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കും.’– ഫൈസർ വ്യക്തമാക്കി.



മൈനസ് 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സംഭരിക്കുകയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അതേ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിച്ച് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതു ഫൈസർ വാക്സീനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. വാക്സീൻ ലഭ്യമായാൽ എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികളുണ്ടെന്നും അതു നേരിടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും പരിശോധിക്കുകയാണെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.



English Summary: Pfizer Says Covid Vaccine 95% Effective In Final Trials, To Seek Approval