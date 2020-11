അഴിമതിയുടെ നടുക്കടലിൽ പിടിവള്ളിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടേറ്റി അറസ്റ്റ്

കൊച്ചി∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം ചൂടുപിടിക്കുന്നതിനിടെ മുൻമന്ത്രി വി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം. സ്പ്രിൻക്ലർ മുതൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസും ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ അറസ്റ്റും കിഫ്ബി വിഷയങ്ങളും കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടുന്നതിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വിഷയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുമാണ് സർക്കാർ ശ്രമം എന്നാണ് ആരോപണം.

നിലവിൽ സർക്കാർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒരു താൽക്കാലിക ആശ്വാസം എന്ന നിലയിലാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഇടതുപക്ഷം പാടുപെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ അറസ്റ്റ് നീക്കമെന്നത് ആരോപണങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതാണ്.

അഴിമതിയുടെ നടുക്കടലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടതു മുന്നണിക്ക് കയ്യിലുള്ള പിടിവള്ളിയാണ് പാലാരിവട്ടം പാലം എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷന്റെ പ്രതികരണം. അറസ്റ്റിലൂടെ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമമെന്ന് പി.ടി. തോമസ് എംഎൽഎയും ആരോപണം ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണെന്നും ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ചെറുക്കുമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട്.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സർക്കാർ കരുതിവച്ച രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായിരുന്നു ലീഗ് നേതാക്കളായ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെയും കമുദ്ദീന്റെയും അറസ്റ്റ് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. നിലവിൽ ഇടതു പക്ഷത്തിന്റെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന പ്രചാരണ ആയുധങ്ങളിലൊന്നാണ് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി. നേരത്തെ തന്നെ പാലാരിവട്ടം അഴിമതിക്കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വിജിലൻസ് സുപ്രധാന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്ത് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്.



പല തവണ വിജിലൻസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അഞ്ചാം പ്രതിയാക്കി കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ അറസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണെങ്കിലും അത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കേസിന്റെ അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലായതിനാല്‍ അറസ്റ്റ് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട്.



അറസ്റ്റ് പെട്ടെന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യമാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം. എന്നാൽ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് ആരോപിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലാത്തിടത്തോളം സാധാരണ നടപടിക്രമം മാത്രമാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് വിജിലൻസിനും സർക്കാരിനും പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. പാലം പണി ക്രമക്കേടിൽ അന്നത്തെ പിഡബ്ല്യുഡി സെക്രട്ടറി ടി.ഒ. സൂരജ്, നിർമാണ കമ്പനി ആർഡിഎസ് പ്രൊജക്ട് എംഡി സുമിത ഗോയൽ, കിറ്റ്കൊ മുൻ എംഡി ബെന്നി പോൾ, ആർബിഡിസികെ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ പി.ഡി. തങ്കച്ചൻ തുടങ്ങിയവരെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അഞ്ചാം പ്രതിയായ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെതിരായ നീക്കം സാധാരണ നടപടിക്രമം മാത്രമാണെന്നു വിശദീകരിക്കാന്‍ വിജിലൻസിന് സാധിക്കും. ഔദ്യോഗികമായി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും വിജിലൻസിന് വാദിക്കാം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ അറസ്റ്റ് അനിവാര്യമാണ് എന്നായിരിക്കും വാദം.



എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്ന വാദത്തില്‍ മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. ഇതേ നിലപാടു തന്നെയാണ് മുസ്‍ലിം ലീഗും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫാഷൻഗോൾഡ് തട്ടിപ്പു കേസിൽ കമറുദ്ദീൻ എംഎൽഎയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഇതേ വാദം തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്.

English Summary : Political critics in the arrest of VK Ebrahimkunju