പുണെ∙ കമ്പനി ഉടമയുടെ എസ്‌യുവിയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ജീവനോടെ തീകൊളുത്തി. പുണെയിലെ ഭോസാരി വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നോടെയാണു സംഭവം. അപകടത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ ശങ്കർ വ്യാഫൽക്കർ (41) ചികിൽസയിലാണ്.

ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ മഹേന്ദ്ര ബാലു കടത്തെ (31) പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ പ്രധാനഗേറ്റിൽ ശങ്കർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ബാലു ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷ നിർത്തി ഇയാൾ കമ്പനിയുടമയുടെ എസ്‌യുവിയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. ശങ്കർ ഇതു തടഞ്ഞതോടെ ബാലു ഇവിടെ നിന്നു പോകുകയും 4.30 ഓടെ ഒരു കുപ്പിയിൽ പെട്രോൾ കൊണ്ടുവന്ന് ശങ്കറിന്റെ ശരീരത്തിലൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു.

English Summary: Pune Watchman Stops Auto Driver From Urinating On SUV, Set On Fire: Cops