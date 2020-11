യുപിയിൽ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ 15കാരി പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു: ചുട്ടുകൊന്നതെന്നു പിതാവ്

ബുലന്ദ്‌ഷഹർ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്‌ഷഹറിൽ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചു. ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പ്രതിയുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ തീകൊളുത്തി കൊന്നുവെന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ യുപി പൊലീസ് മൂന്നു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ബുലന്ദ്‌ഷഹറിൽ നിന്നുള്ള പതിനഞ്ചുകാരി ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ ആളുടെ ബന്ധു ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി എസ്പി സന്തോഷ് കുമാർ സിങ് അറിയിച്ചു. കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഓഗസ്റ്റ് 15നാണ് പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാൾ ജയിലിൽ ആണ്. അതിനുശേഷം പ്രതിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ കേസ് പിന്‍വലിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുക പതിവായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പ്രതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

പ്രതിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി ശരീരത്തിൽ തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് ഭാഷ്യം. എന്നാൽ പെൺകുട്ടിയെ പ്രതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും എസ്പി സന്തോഷ് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു.



