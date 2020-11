വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ വിവരമറിയും; നടപടിക്ക് പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കു മത്സരിക്കുന്ന വനിതാ സ്ഥാനാർഥികൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ പ്രചാരണ ചിത്രങ്ങളും സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങളും എഡിറ്റ് ചെയ്തു പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ നിയമ നടപടിയെന്നു പൊലീസ്. വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളുടെതടക്കം പ്രചാരണ, സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ എഡിറ്റു ചെയ്തു അശ്ലീല പദങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പൊലീസ് മേധാവികൾക്കു നിർദേശം നൽകി. ഐടി ആക്ടിലെ 66, 66സി, 67, 67 എ പ്രകാരവും കെപി ആക്ടിലെ 120 ഒ പ്രകാരവും ഐപിസി 354 എ, 354 ഡി, 465, 469, 509 വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചും കേസെടുക്കാനാണ് നിർദേശം. സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ ഇലക്‌ഷൻ സെല്ലിലേക്ക് അയയ്ക്കാനും ഡിജിപി നിർദേശിച്ചു.



English Summary: Police will take action against photo editing of women candidates